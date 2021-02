green

En la noche del jueves, se conoció que el Consejo Nacional Electoral archivó la investigación a Gustavo Petro, situación por la que, en la mañana de este viernes, el senador decidió hablar una vez más sobre este hecho.

El ‘petrovideo’, como se le denominó a este caso, tuvo un final feliz para el líder de la Colombia Humana, al menos frente a este órgano de control.

“La resolución que he leído dice que evidencia que el video fue grabado en el año 2005 a través de una prueba de el periódico El Tiempo que nosotros presentamos. Y ellos [CNE] también dicen que los recursos fueron entregados en las campañas del Polo Democrático 2005-2006“, expresó Gustavo Petro en Caracol Radio.

La otra persona que aparece con el senador es Juan Carlos Montes, de quien se desconoce su paradero actualmente porque habría desaparecido el 28 de diciembre del 2018, dos días después de que el CTI allanó su casa.

Sobre este tema, Darcy Quinn hizo un comentario que desató el cruce de declaraciones:

“Lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral es que esto no tiene ninguna implicación en la campaña del 2018, que fue en el 2006, que fue un tema que ya pasó. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación, la Fiscalía ha solicitado una circular roja para Juan Carlos Montes, el señor que está con usted, le entrega la bolsa y que se fue de la justicia sin dar la cara ni mayores explicaciones”, dijo la periodista.

“Para una investigación periodística eso debería ser puesto en su contexto. La Fiscalía no me puede investigar, eso no es cierto…”, respondió Petro hasta que la comunicadora lo interrumpió.

“Lo dije claramente y es que es al señor que le dio la plata…”, aclaró Darcy, pero también fue cortada por el senador.

“Déjeme contestar, señora periodista. Lo intentó Néstor Humberto Martínez de una manera ilegal porque un senador no puede ser investigado por la Fiscalía sino por la Corte Suprema de Justicia”, sentenció quien fuese candidato presidencial en las elecciones del 2018.

Posteriormente, Petro empezó una defensa a Juan Carlos Montes en la que señaló que “lo que usted menciona de la circular roja nada tiene que ver con este proceso. Es más no hemos comprobado que exista la tal circular roja“.

Entre muchas otras razones, el senador cordobés indicó que Néstor Humberto Martínez fue uno de los encargados de iniciar un investigación contra Montes sobre un hecho anterior, pero que salió a la luz público a la par que Paloma Valencia hizo público el video en el que él está recibiendo un dinero.

“¿Quién se robó ese video de la casa del señor Montes? Sería una buena investigación periodística”, expresó Petro para continuar con la entrevista en la que no volvió a participar Darcy Quinn.

¿Qué dice Petro sobre el video?

El senador aclaró que “no voy a desconocer que el video sin el audio refleja unas imágenes muy feas, pero si pone el audio entiende y si comprueba con los protagonistas y analiza el contexto tiene una visión relativamente completa del evento”.

Él añadió que “muy pocas veces” el video ha sido transmitido con el audio completo y que allí él mismo pregunta “por qué no hacen una consignación en una cuenta”.