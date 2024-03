El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la marcha que convocó la oposición a su Gobierno este miércoles 6 de marzo. Esta vez, destacó que no se registraron violaciones a los Derechos Humanos de los más de 15.000 manifestantes que salieron a las calles para demostrar su rechazo a las reformas sociales y a algunas medidas que ha ejecutado.

“Hace tres años asesinaron 80 manifestantes, le dañaron ojos a decenas, violaron mujeres y encarcelaron a miles de jóvenes, decenas de ellos aún están presos. Esta vez no pasó nada de eso. Esa es la diferencia entre tiranía y democracia”, indicó el presidente en su cuenta de X.

Esta vez no pasó nada de eso.

Aunque fue breve, el jefe de Estado habló ayer de las marchas desde la Casa de Nariño, en medio de la posesión de Alexander López como director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Mientras los manifestantes se encontraban en la Plaza de Bolívar, a pocas cuadras de Palacio, Petro indicó que se trataba de personas que no quieren el cambio.

“Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambio en el país. Está bien, siempre habrá fuerzas que no quieren perder los privilegios, pero, las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren la transformación de Colombia porque no se vive bien”, indicó.