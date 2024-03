Por: El Colombiano

Por primera vez en varios años, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras –quien, sin descartar las elecciones de 2026, está estrenando formatos comunicativos para posicionarse en redes sociales–, arribó a la Plaza de Bolívar en Bogotá y participó de las marchas convocadas por la oposición contra el gobierno de Gustavo Petro.

El jefe natural de Cambio Radical saludó a centenares de manifestantes a su llegada por la Carrera Séptima y, al atender a medios de comunicación, cargó contra las reformas del Ejecutivo, al tiempo que aseguró que “ningún colombiano puede seguir siendo testigo indiferente” de lo que está ocurriendo con el manejo de Colombia.

Por ello, extendió un mensaje a “millones de colombianos” al ratificar que llegó el momento de actuar” ante la crisis que enfrenta el país: “Actuemos. Dejemos de quejarnos en los cocteles y reuniones empresariales y familiares”.

Según Vargas Lleras, está marchando también “para pedirle a este Congreso que no permita que se nos acabe el sistema de salud. Que tampoco permita que el ahorro de millones de colombianos se convierta en la caja menor de este Gobierno. Para pedirle a este Congreso que no hunda más la economía, tramitando ese nefasto proyecto de reforma laboral”, declaró.

En esa línea, se refirió a los problemas de orden público e inseguridad por cuenta de la política de paz total, criticando que “millones de colombianos están hoy sometidos a la extorsión, la delincuencia, el abigeato y el secuestro, ante la mirada bastante impotente de las autoridades”.

También expresó su solidaridad a la Corte Suprema de Justicia tras los casos de intimidación y bloqueo a manos de manifestantes que semanas atrás presionaron con la elección del próximo fiscal General de la Nación. “Rechazo profundamente las intimidaciones de las que ha sido víctima”, advirtió.

Previamente, mientras en diferentes puntos del país más de 52.000 personas se dieron cita para protestar contra el Gobierno, en la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro posesionó al nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. Sin embargo, las multitudinarias marchas no pasaron desapercibidas a los ojos del mandatario y aprovechó el evento para lanzar un mensaje de rechazo.

“Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar al país y está bien, siempre habrá fuerzas que, saliendo de los privilegios, no quieren perderlos”, dijo Petro. En su discurso, el mandatario también destacó que “las fuerzas volcánicas de la sociedad indudablemente quieren una transformación para Colombia porque no se vive bien”.

Vargas Lleras habla de su salud: “Me va a tocar volver a bajar al infierno”

Días atrás, Vargas Lleras habló de su estado de salud y reveló que estará “fuera de circulación” durante tres o cuatro meses por cuenta de una cirugía a la que será sometido. Lo anterior, tras un accidente de tránsito que sufrió hace dos años mientras se movilizaba en su bicicleta.

“Hace dos años me pegué un totazo en una bicicleta. Iba para Sogamoso y a la altura de Duitama (Boyacá) me quebré el fémur en cinco pedazos, y me afecté la rodilla y la cadera. He hecho no menos de 800 terapias para fortalecer los músculos y para reentrenar la marcha. Ya completando dos años me hice revisar en los Estados Unidos porque seguía cojo. ¿Qué me diagnosticaron? Que había quedado mal operado”, explicó ante personas de la tercera edad con las que se dio cita para hablar de la actualidad del país.

En ese espacio, el exvicepresidente contó que en abril próximo tendrá que ser sometido a otra cirugía: “Me van a tener que extraer todos los fierros, la ferretería que tengo incorporada y volver a arrancar. O sea, me va a tocar volver a bajar al infierno. He pasado por todos los umbrales del dolor en mi vida. Cuando lo de la cabeza, las bombas, cuando todo. Pero nunca había sufrido tanto como los dolores y las limitaciones que me impuso este accidente”.

Hace dos años tuve un duro accidente en Boyacá en donde me quebré el fémur en 5 pedazos, me afecté la rodilla y la cadera. Quede mal operado y lamentablemente debo someterme nuevamente a una cirugía. Este y otros temas los dialogue con personas de la tercera edad. Entrevista… pic.twitter.com/8EtFh9Om0l — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) March 4, 2024

En la conversación ante las personas de la tercera edad, Vargas Lleras declaró que, de todas las leyes que promueve el gobierno Petro en el Congreso, la de la salud “es la más nefasta, la más peligrosa, la más inconveniente, la que más nos afectaría individual y colectivamente”.

Incluso, al hablar de la reforma pensional, dijo que “tenemos que evitar que todo el ahorro de los colombianos termine convirtiéndose en la caja menor de los caprichos de este Gobierno y nos dejen una deuda incalculable para las nuevas generaciones y para los próximos gobiernos. Ese dinero no le pertenece al Estado, ese dinero le pertenece a cada persona que a lo largo de su vida cotizó para poder tener una pensión”.

