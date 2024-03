Durante el acto de posesión de Alexander López como director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el presidente Gustavo Petro hizo énfasis la jornada de manifestaciones de este miércoles 6 de marzo, asegurando que son lideradas por ” fuerzas que no quieren cambiar el país”.

“Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, y está bien: siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos. Pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien.”, dijo el jefe del Estado.