Las opiniones adversas a un gobierno son normales en una democracia. Es imposible considerar la posibilidad de que haya una sola visión del mundo, una perspectiva única. Y un gobernante tampoco puede responder a todos sus detractores. Es imposible dedicarles tiempo a todos los que lo critiquen. Pero el presidente Gustavo Petro parece tener especial preferencia (para responderle) por la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

Cada vez que la senadora María Fernanda Cabal trina algo contra él, Petro le responde. En la cuenta de Twitter del mandatario es fácil ver ese constante contrapunteo entre los dos políticos emblemáticos de las dos vertientes políticas más comunes: la izquierda y la derecha.

Petro, en la declaración final de su visita a Davos, se refirió al tema de la crisis climática, como siempre lo hace, de una manera apocalíptica: “Puede extinguir toda la vida en el planeta, incluida la humana. No es en milenios, e, incluso, para la mayoría de las grandes especies vivas, no es en siglos. Es en décadas. […] La idea del progreso se derrumba si no detenemos la crisis”.

Su planteamiento general es que la solución a la crisis climática pasa por la construcción de un “capitalismo descarbonizado” que, entre otras cosas, debe “prever que el inmenso plan de la descarbonización implica profundas reformas al sistema financiero mundial que permitan cambiar deuda por clima, de tal manera que las naciones puedan financiar los costos de la adaptación y, sobre todo, los de la mitigación, a través de la reducción de la deuda”.

En esta idea se inscribe Colombia, desde la perspectiva de Petro y de su Gobierno, con, además, el propósito de acabar con la explotación de petróleo, gas y carbón, una iniciativa que mueve con cierta frecuencia la ministra de Mina, Irene Vélez.

María Fernanda Cabal critica la idea de Petro, y de la izquierda en general, de que Colombia puede salvar al mundo de la crisis climática, aunque lo hace son sorna pues califica esa presunción de “fantasía”, ya que el país “genera menos de 0.40 % de las emisiones de CO2 en el mundo”. Y acompaña su afirmación con un mapa del mundo que registra las toneladas de CO2 emitidas al año por persona.

El presidente le respondió también con picardía al aludir a una de las frases quizá más célebres de la senadora (aquella de “estudien, vagos”): “Si estudiara más el tema se daría cuenta que para salvar la vida en el mundo, esos paises [SIC] en rojo del mapa, deben consumir muchísimo menos petroleo [SIC] y carbón que hoy, en el plazo es 10 años”.

Si estudiara más el tema se daría cuenta que para salvar la vida en el mundo, esos paises en rojo del mapa, deben consumir muchísimo menos petroleo y carbón que hoy, en el plazo es 10 años. Cuéntenos senadora: ¿Colombia a quien le venderá entonces su carbón y su petroleo? https://t.co/70Op11qkDA — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 21, 2023

Poco antes, el presidente también había ‘comprado’ una inquietud de Cabal sobre Gustavo Bolívar, al preguntarse de manera indirecta cuándo se investigará “a los financiadores de asesinos de Primera Linea”, ante el anuncio de que abrirían una investigación contra Miguel Polo Polo por ataques al Gobierno de Petro.

En este caso, Petro le dijo a Cabal que “gobierno amigo tuyo, respondió a una protesta juvenil con 100 muertos y decenas de ojos destruidos. Con miles de apresados. […] Permitan la reconciliacion [SIC] del Estado con la sociedad, no les de [SIC] amargura la Paz”.