Este jueves, la ministra de Minas, Irene Vélez, dio a conocer que Colombia no firmará más contratos de exploración de gas y petróleo debido a la apuesta del Gobierno de Gustavo Petro por el turismo, las energías limpias y el cambio climático.

(Vea también: Roy Barreras pide a la Corte Suprema que investigue a Polo Polo por “incitar al delito”)

“Eso ha sido por supuesto muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”, dijo Vélez en una de las sesiones del encuentro anual de la élite política y económica mundial en la estación de esquí suiza.

#NoticiaW | La ministra de Minas, Irene Vélez, confirma que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ( @petrogustavo ), no va a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo en Colombia pic.twitter.com/oLLYhuHuGN

Unas horas después, el presidente Petro aseguró que el turismo y las energías limpias podrán sustituir la dependencia del petróleo de la economía colombiana “a corto plazo”.

El anuncio despertó toda una controversia y uno de los que se mostró en contra de la decisión fue el expresidente Iván Duque, quien aseguró que dejar la exploración de gas y petróleo en territorio colombiano sería un grave error.

“Que Colombia deje de explorar petróleo y gas significa sencillamente una especie de suicidio económico y social. Lo digo porque nuestro país no usa petróleo y gas para la producción de electricidad, nuestra matriz energética en más del 75 % depende del agua y hemos dado pasos para que entre el 14 y el 20 % de la electricidad que se produce en el país derive de energías renovables no convencionales”, afirmó el ex jefe de Estado en un video publicado en Twitter.