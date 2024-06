Desde el 15 de marzo pasado, cuando el presidente Gustavo Petro mencionó por primera vez la idea de llevar a cabo una asamblea nacional constituyente (cuyo único propósito es reformar la Constitución o expedir una nueva), se ha movido por diferentes conceptos relativos, hasta que, tres meses después, parece que se decantó por uno solo: el “poder constituyente”.

Lo menciona cada vez que tiene la oportunidad, sobre todo cuando advierte que se está gestando un golpe de Estado en su contra. Y lo ha resumido, como lo hizo en entrevista con Daniel Coronell para la revista Cambio, así: “Poder constituyente no es un medio. Poder constituyente es una actitud de la población. La actitud que genera la democracia […]. Lo que el presidente de Colombia está pidiéndole al pueblo es que se apersone de la democracia”.

Por lo farragoso de sus palabras, el concepto se ha convertido en un verdadero enigma para el país. El presidente, sin embargo, recomienda la lectura del texto ‘La teoría del poder constituyente’, de Egon Zweig, y ha admitido que también se nutre en las ideas del italiano Antonio Negri (que escribió, entre otros, ‘El poder constituyente’).

El mandatario es consciente de que tiene alborotada a Colombia con el tema (para muchos, un globo distractor frente a escándalos y falta de ejecución), entre otras cosas, porque simultáneamente con la mención de una constituyente surgió la duda de que ese procedimiento se utilizaría para promover su reelección, algo que él niega también constantemente.

“La tensión generada con la convocatoria al poder constituyente del pueblo colombiano para producir los cambios y transformaciones que el país necesita se ha combatido desde la extrema derecha y el llamado ‘sindicato del pasado’ con la figura mentirosa de la reelección presidencial”, escribió este jueves en X.

El “sindicato del pasado” fue una expresión que acuñó el excanciller Álvaro Leyva Durán para descalificar a los expresidentes de Colombia, que manifestaron su descontento con la idea del mandatario y del exministro de Relaciones Exteriores de convocar una asamblea constituyente invocando el Acuerdo con las Farc.

Gustavo Petro da pistas de su “poder constituyente”

En ese mismo trino de este jueves, el presidente Petro sigue dando pistas de su idea del “poder constituyente”, pero sin dejarla completamente clara, entre otras cosas, porque hace una afirmación que no cuadra con la realidad. Escribió que después de “la victoria dudosa de Duque, el poder constituyente finalmente se expresó a favor del cambio”, en una clara alusión a su victoria en las elecciones.

De acuerdo con las cuentas que hizo hace varios días el constitucionalista Juan Manuel Charry en Semana, la victoria de Petro (11′291.987 votos – 50,44 %), sobre su contrincante, Rodolfo Hernández (47,31 %), tuvo una escasa diferencia de 3,13 %, lo que, para Charry, significa que “una buena parte de los electores no querían el cambio en la forma propuesta”.

Además, recordó Charry, en el Congreso se eligieron 108 senadores y 188 representantes a la Cámara, con 18′636.732 votos, así: Pacto Histórico 16,95 %, Partido Conservador (13,17 %), Partido Liberal (12,43 %), Alianza Verde (11,52 %), Centro Democrático (11,47 %), Cambio Radical (9,47 %), Partido de la U (8,86 %), Une (3,44 %), Fuerza Ciudadana (2,53 %), Nuevo Liberalismo (2,16 %) y Liga Anticorrupción (1,04 %).

Con base en estos resultados, el constitucionalista concluye que es cierto que Petro ganó las elecciones, “pero con estrecho margen”. Subraya que el actual mandatario “no obtuvo las mayorías en el Congreso”, y que “diversos y variopintos sectores representan legítimamente distintas visiones para solucionar los problemas nacionales”. Para él, “el cambio no se impone, el cambio se acuerda”.

Desde esta perspectiva se puede colegir que el “poder constituyente” que, según el presidente Petro, “finalmente se expresó a favor del cambio” en las elecciones que ganó, hace referencia a sus seguidores. Muchos de quienes votaron por él no lo hicieron por ningún cambio que propusiera, sino solo para que Hernández no ganara. Y entre los que votaron por Hernández, muchos lo hicieron para que Petro no ganara.

“No hay una sociedad bloqueada, ni el Congreso impide los cambios”, agregó en su columna Chary, dándole por anticipado la razón al senador Humberto de la Calle, que publicó el listado de leyes y actos legislativos que le ha aprobado el Congreso al Gobierno. “Hay una sociedad dividida y polarizada, con un gobierno incapaz de tender puentes y proponer fórmulas de conciliación; en su lugar, divide, intimida, amenaza, como si subvertir continuará siendo la receta”, precisó Charry en la revista.

De hecho, el presidente Petro cierra su extenso trino de este jueves así, caracterizado por la vaguedad: “[…] Es indispensable que el pueblo aparezca. El poder constituyente no es más que el pueblo aparezca y decida sobre sus derechos, sus sueños y su país”.

