A comienzos de esta semana, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, fue noticia después de denunciar ante la Fiscalía a un empleado del Canal del Congreso que ha trabajado con Roy Barreras, señalado de acosar laboralmente a tres personas.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Hernández cuestionó el silencio del presidente Gustavo Petro frente a ese escándalo de acoso en el Congreso; llamó arrodillados a los del Pacto Histórico que le dicen que es el nuevo ‘Manguito’; y reveló que Petro, Francia Márquez y Gustavo Bolívar lo buscaron, sin éxito, para que apoyara su campaña presidencial.

¿Quedó augusto con las medidas tomadas tras su denuncia?

“En el pronunciamiento inicial de la Dirección del Senado se trató de desligar de cualquier relación con el denunciado, pero debe quedar claro que aunque no esté contratado directamente él desarrolla sus funciones en el Congreso y allí podía moverse libremente. Lo que sí me gustó fue que suspendieron de sus cargos tanto a él (Uribe) como a su hija (Valeria Uribe), presuntos victimario y cómplice. Además, los denunciantes van a ser reintegradas a sus trabajos, si ellos así lo quieren”.

¿Qué pruebas tiene en contra del denunciado por acoso?

“Le entregamos a la Fiscalía 20 pruebas entre audios, chats, fotos, videos, testimonios. Las mantendremos bajo reserva para que no haya ningún vicio que le otorgue una favorabilidad en el proceso a este señor que fue denunciado”.

¿Cree que el Pacto Histórico prefirió hacerle el quite a este caso porque se trató de alguien que estuvo en su campaña?

“El Pacto Histórico tiene más de 40 congresistas y solo unos tres o cuatro se pronunciaron, a los demás solo les importa el acoso cuando para hacer política. También llama la atención el silencio del presidente Gustavo Petro porque aunque todos los días madruga a tuitear y a atacar a quienes no piensan como él, no fue capaz de dedicar ni un minuto para referirse a este grave caso, aún sabiendo que el denunciado hizo parte de su campaña y que además tiene una serie de fotos que se tomó a su lado”.

¿Y tiene conocimiento de más casos de acoso en el Congreso?

“Sí. Esta semana tendré una reunión con otra persona que quiere denunciar a un congresista de la Cámara de Representantes. Si nos da las pruebas y si quiere denunciar, la respaldaremos y expondremos al presunto victimario”.

Senador, hablemos de política. Algunos congresistas del Pacto suelen llamarlo a usted el ‘nuevo Manguito’, ¿qué les responde?

“Jonatan Tamayo, el excongresista al que ellos llaman ‘Manguito’, se hizo elegir en una coalición con la Colombia Humana y después prefirió estar cerca de los de derecha. En mi caso nunca hice campaña con el Pacto Histórico y ni en primera ni en segunda vuelta apoyé a Petro. No sé cómo pueden llamar ‘Manguito’ a alguien que nunca hizo campaña con ellos. Yo me hice elegir por la Alianza Verde y en ningún momento he cambiado mis principios. Soy incorruptible y así me voy a mantener”.

¿Entonces cree que es una estrategia para desacreditarlo?

“Sí. Lo que les duele a ellos es que no soy un arrodillado más. Cuando estamos votando en el Senado he escuchado a congresistas del Pacto Histórico preguntándole a Iván Cepeda o a Clara López cómo deben votar. Tanto que criticaron en el periodo anterior a Anatolio Hernández porque le dijeron cómo votar y resulta que ahora son ellos quienes preguntan cómo deben votar. Les molesta que yo no tenga jefe político. Yo voto como creo que le conviene el pueblo y lo que no me gusta lo refuto, no trago entero como ellos”.

Me decía que no quiso apoyar a Petro en 2022. ¿De esa campaña lo estuvieron buscando?

“Sí, ellos me buscaron”.

¿Y quiénes del petrismo trataron de convencerlo de que los apoyara?

“Gustavo Petro me buscó hasta el cansancio para que me reuniera con él, Francia Márquez también me buscó para lo mismo y hasta Gustavo Bolívar me buscó para una reunión con ellos, pero nunca lo quise hacer porque no me considero petrista”.

Usted se ha afianzado como una de las voces más críticas contra el Gobierno, ¿qué lo motiva a tener esa postura?

“No soy capaz de ponerme de acuerdo con un Gobierno incoherente, dijeron ser el cambio, pero solo cambiaron los titulares de los cheques porque el derroche sigue siendo el mismo. Solo hay que ver los 200 millones de pesos que se gastaron en el balconazo de Petro en la Casa de Nariño”.

¿O sea que cree que el cambio de Petro se quedó en promesas?

“Sí, ese cambio era pura carreta. Lo que pasa es que llevaban mucho años esperando a tener el poder. Ahora que lo tienen, lo que están haciendo es vivir sabroso, pero ellos, no Colombia. Prometieron que iban a gobernar distinto, pero han demostrado que están haciendo lo mismo del pasado. Solo hay que ver cómo Verónica Alcocer pone a sus amigos a trabajar en el Gobierno”.

¿Le ha traído algún inconveniente ser tan crítico dentro de un partido de la coalición de gobierno como la Alianza Verde?

“Somos ocho senadores de la Alianza Verde y solo hay uno izquierdista que quiere que me saquen del partido, pero los directivos reconocieron en una reunión que tuvimos recientemente que mi lucha ha sido completamente coherente. Defendí que no soy yo el que nombra en altos cargos del Gobierno a los amigos de Alcocer ni el que derrocha la plata, es que mis denuncias van en contra de lo que durante campaña rechacé y no porque ahora esté en el Congreso voy a hacer lo mismo que critiqué, entonces los directivos del partido han recocido eso”.

¿Y qué pasaría si el partido recurre a la ley de bancadas para obligarlo a votar a favor de un proyecto del Gobierno?

“Si eso ocurre tendré que evaluar qué hacer porque yo nunca, nunca, nunca voy a votar algo obligado en lo que yo no esté de acuerdo con el Gobierno. Voy a seguir firme en mi lucha”.

¿El senador verde que dice que lo quiere sacar del partido es Inti Asprilla?

“Sí”.

¿Ahora que volverá la discusión de la reforma política al Congreso confía en que se hundan las listas cerradas obligatorias a las que tanto se ha opuesto?

“Sí. En el primer debate de la reforma política fui el primero en levantar la voz en contra de las listas cerradas. Esa lucha que yo inicié es para que no le cierren las puertas a los nuevos liderazgos. Tengo ese reto y lo voy a lograr, las listas cerradas las voy a tumbar en los próximos debates y el Congreso será testigo de eso”.