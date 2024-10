Desde Cali, en medio de una intervención ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), el presidente Gustavo Petro arremetió contra el Gobierno de Estados Unidos y lo responsabilizó por la diáspora venezolana por cuenta del bloque económico contra ese país.

Según el primer mandatario, al menos tres millones de venezolanos han transitado por Colombia en medio de la migración por la crisis que vive ese país. Ante ello, Petro aseguró que Estados Unidos fue “víctima de su propio invento” y muchos ciudadanos del vecino país resultaron migrando a Norteamérica.

“Los suecos se asustan de la migración siria y son 200.000. Por aquí pasaron tres millones de venezolanos y no nos asustamos, porque los consideramos nuestros hermanos. Y siguieron hacia el sur y ahora van hacia el norte, hacia los Estados Unidos , que fue el que ideó bloquear a Venezuela. Víctima de su propio invento ”, señaló el jefe de Estado.

En esa línea, Petro señaló que en Estados Unidos se sufre una discriminación étnica igual a la que se vivía en los tiempos de la esclavitud. Incluso, sostuvo que los migrantes solo le sirven al país norteamericano cuando trabajan 18 horas, pero no “cuando hablan de derechos”.

“El bloqueo no es un bumerán que se tira contra un pueblo para matarlo y regresa al propio pueblo de quien lo tiró. Después se vuelven fascistas porque no quieren esos migrantes, ni haitianos, ni cubanos, ni venezolanos, ni colombianos, ni latinoamericanos en los Estados Unidos. Solo son buenos para trabajar forzadamente 18 horas, pero cuando hablan de derechos no son buenos y deben ser expulsados”, alegó.