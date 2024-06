El presidente Gustavo Petro no acepta el disenso y mucho menos la crítica. A los periodistas y medios de comunicación que no difunden la información como le gustaría los empezó a catalogar con el rótulo de “periodismo Mossad”, en alusión no tanto a la poderosa agencia de inteligencia de Israel, sino reforzando el mensaje que viene dando contra los judíos. Ahora, metió ahí a la periodista María Jimena Duzán, que antes fue su férrea defensora, pero que, como otros petristas, hoy ve al mandatario y a su Gobierno con otros ojos.

El ‘pecado’ de Duzán fue el que han cometido otros periodistas y hasta funcionarios, incluso del rango de ministros: meterse con la hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, a quien Duzán, en sus columnas de la revista Cambio y en su podcast ‘A fondo, con María Jimena Duzán’, no baja de “todopoderosa”, “la dueña de Colombia” y “mujer más poderosa del Estado”.

“He respetado en su vida periodística a María Jimena, la consideró una periodista de verdad y víctima de la violencia paramilitar. Pero seguir la carrera de Vicky [Dávila, directora de la revista Semana] es un camino de desacierto y mentira”, escribió este miércoles el presidente Petro en X. “Insinuar que yo cambio cargos en mi gobierno por consejas, es un verdadero irrespeto a mi [sic] mismo. Ya me irrespeta con saciedad la revista Semana pero no lo espero de Maria [sic] Jimena”.

Después, apeló al concepto “periodismo Mossad”, que ya comenzó a acuñar con el escándalo de las posibles chuzadas a magistrados de las altas cortes, al acusar a los medios de comunicación de usar como fuentes las cadenas de WhatsApp “que llegan a magistrados, que llegan a miembros del Gobierno buscando que se agarren con otros miembros del Gobierno a ver si el Gobierno de Petro se debilita”.

Y finalizó su trino exponiendo la verdadera razón de su malestar: “Quieren destruir a Sarabia solo para destruir el gobierno y comenten villanías y canalladas”. Así se refiere al otro escándalo que sacude a su administración, relacionado con acusaciones de que Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, está empoderado y actúa como un lobista entre el Gobierno y empresarios, sacando provecho para él y eventualmente para otras personas más que están por establecerse.

¿Qué ha dicho María Jimena Duzán de Laura Sarabia?

Duzán ha publicado columnas y podcast con enfoques y contenidos que muestran lo crítica que se volvió con el presidente Petro y su Gobierno, una postura que se advierte desde los títulos: ‘Perfil de Laura Sarabia, la dueña del poder en el gobierno de Gustavo Petro’, ‘El país estaba listo para Petro, pero él no estaba listo para el país’ y ‘Derecho de petición para Laura Sarabia y su hermano Andrés’, entre otros.

En uno de ellos, Duzán dice que al principio del Gobierno pensaba que las élites se iban a oponer, con todo su poder, a la agenda de cambio de Gustavo Petro, y que ese iba a ser el gran desafío del primer gobierno de izquierda de Colombia. “Casi dos años después, ya no pienso lo mismo. Ahora me asiste el temor de que sea la izquierda que lidera el presidente Gustavo Petro la que no esté lista para entender el momento que vive Colombia”, dice.

“Dos años han pasado del Gobierno de Gustavo Petro y esa preocupación […] de que la izquierda no supiera gobernar un país que venía pidiendo cambios, pero que estaba dividido y polarizado […], ya no es un temor. Hoy es una realidad”, añade en otro de sus apartes, que redondea con un perfil del mandatario: “Cuando Petro negocia acuerdos políticos, logra sacar adelante sus reformas. Pero cuando rompe los consensos y desconoce lo acordado […], demuestra que anda perdido en el poder y que prefiere anteponer su ego antes que buscar un consenso”.

“El presidente dice que está en una gesta heroica, luchando contra unas élites que se oponen a sus grandes reformas”, sigue Duzán en uno de sus podcast. “No dudo que haya élites recalcitrantes que se nieguen a los cambios. Pero también es cierto que hay un país que no quiere más confrontación, que no quiere más polarización y que en lo único que está de acuerdo es en la necesidad de hacer unas reformas sociales. Pero Petro no se da cuenta de ese país. Él no oye a nadie”.

Sin embargo, pudo ser el más reciente de sus podcast (‘Derecho de petición para Laura Sarabia y su hermano Andrés’) el que desató la ira del mandatario. En ese audio, la periodista le hace 16 preguntas a Laura Sarabia y 14 a su hermano Andrés. A ella, entre otras cosas, le pregunta: “¿Es cierto que cuando usted recibe a los empresarios que quieren hacer negocios con el Gobierno los remite a que se entiendan con su hermano Andrés?”, “¿Es cierto que Andrés les exige a esos contratistas el 30 % de comisión por todos los negocios que se concretan con el Estado?”, “¿Usted sabe de una jugosa suma que se habría pagado por la gestión que su hermano habría hecho en la consecución de un contrato millonario de la empresa Helistar con Ecopetrol?”.

Si la lista de preguntas —que Duzán advierte no son sindicaciones— fueran respondidas por los hermanos Sarabia con claridad y celeridad, el país y el presidente Petro sabrían a qué atenerse con la persona a la que la periodista califica como “la dueña de Colombia”, la “mujer más poderosa del Estado”.

