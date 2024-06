El tema de las chuzadas parece que tiene alterado el presidente Gustavo Petro, no porque él sea víctima ahora (en el pasado sí lo fue), sino porque es otro escándalo que sacude a su Gobierno. Eso, incluso, lo ha llevado a usar comentarios destemplados que están más bien alejados de la solvencia discursiva y de la moderación que se espera de un jefe de Estado cuando se refiere a cualquiera de las crisis que debe enfrentar.

Ante este tema, el mandatario ha recurrido, como en muchos otros casos, a la fijación que tiene por la Alemania nazi. Es su forma de explicar las circunstancias por las que atraviesa el país, y que le permiten a él y a sus seguidores explicarlas, descargando responsabilidades en otros. Detrás de todos los problemas y de la idea de un “golpe blando” ve nazis.

Este martes, por ejemplo, durante una ceremonia de ascensos de tres coroneles al grado de brigadier general, en la Escuela de Cadetes de Policía, en Bogotá, se refirió a las denuncias de los magistrados de las altas cortes relativas a posibles chuzadas, acusando a los medios de comunicación.

“Se ha vuelto la prensa colombiana una ‘prensa Mossad’ [en alusión al servicio de inteligencia de Israel]. […] Las fuentes son cadenas de WhatsApp que llegan a magistrados, que llegan a miembros del Gobierno buscando que se agarren con otros miembros del Gobierno a ver si el Gobierno de Petro se debilita”, aseguró.

Gustavo Petro ve nazis

“Y la prensa, sin investigar, los está repitiendo. Los está volviendo noticia valedera. ¿Qué es la táctica de Goebbels?: Repita y repita la misma mentira que algo quedará”, dijo el mandatario, en referencia a Joseph Goebbels, el tristemente célebre ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich de Adolfo Hitler.

Pero no fue la única referencia en ese sentido. También escribió en X: “Si al magistrado [de la Corte Constitucional que denuncio estar siendo chuzado Jorge Enrique] Ibañez [sic] le ha llegado wharsapps [sic] con esa información solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del gobierno sino del gobierno con las otraa [sic] ramas del estado. Dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis”.

El mandatario, a diferencia de lo que esperaba el país, no le dio ni siquiera el beneficio de la duda al togado ni mostró el más mínimo asomo de solidaridad con los miembros de las altas cortes que se sienten víctimas de las chuzadas.

Y este miércoles continuó trinando con los mismos términos destemplados: “¿Nos creen bobos? Nosotros no nos agarramos entre nosostros [sic] por cadenas de Whassaps [sic] que nos ponen para ello”, escribió en un trino, para después concluir en otro: “Nosotros no ‘chuzamos’ a nosotros nos ‘chuzaron’”.

La actitud del presidente Petro llama la atención porque sin esperar a que la justicia (esa que él mismo dice respetar) saque sus propias conclusiones después de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, dicta sentencia a priori y arroja toda clase de dudas sobre las denuncias de los magistrados.

“Di la orden tajante de que ningún organismo de inteligencia, ni policial, ni militar, ni civil del Gobierno va a intervenir a ningún magistrado, a ningún miembro de la prensa, a ningún miembro de la oposición así no nos quieran y nos insulten porque soy un demócrata”, dijo el jefe de Estado en otro aparte de su discurso.

En este sentido, el presidente no considera otros escenarios que pueden existir, como que, si bien él pudo dar la orden de no chuzar, la misma también pudo ser desoída, desacatada o incumplida por sus subalternos. No sería la primera vez que un mando medio se toma atribuciones y actúa de manera independiente de sus superiores obedeciendo a otros intereses.

Esta consideración también obligaría al mandatario a esperar el resultado de las investigaciones, antes de desestimar las denuncias de los magistrados y de acusar a los medios de comunicación, sobre los que arroja toda la responsabilidad de los desaciertos de su Gobierno. En este caso, dijo que a través de redes de WhatsApp un sector de la prensa en Colombia busca que haya discordia y conflicto en el interior del Gobierno y entre las ramas del poder público.

Pero también llama la atención otra de las afirmaciones del mandatario, porque sugiere dos cosas graves: que sí se estarían llevando a cabo las chuzadas, y, lo peor, que el presidente sabe quiénes lo están haciendo. “Antiguos chuzadores echados del Gobierno se están organizando para chuzar por fuera del Gobierno para destruir el Gobierno”, dijo, y les dio indirectamente la razón a los magistrados denunciantes.

De aquí se desprenden otras dos consideraciones: como el primer mandatario de la Nación y como ciudadano, el presidente Petro está obligado a acudir a las autoridades a denunciar a esos “antiguos chuzadores echados del Gobierno” que “se están organizando para chuzar”. Y si tiene esta certeza, ¿cómo puede decir que son ‘fake news’, o apenas cadenas de WhatsApp convertidas en noticia por los medios?

