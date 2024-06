Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las acusaciones de chuzadas a magistrados, opositores y periodistas.

A través de un mensaje en la red social X señaló: “Desde el primer día de Gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este Gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”, señaló el jefe de Estado.

(En contexto: “No descartamos que algún funcionario esté cometiendo delitos”: director de Inteligencia habla de chuzadas en Gobierno Petro)

Desde el.primer dia de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecusión del gran crímen. En inspección a la DNI, se encontró que no… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 24, 2024

El pronunciamiento llega tras las acusaciones de presuntas chuzadas denunciadas en las últimas horas. Tras conocerse las graves denuncias de la Corte Constitucional sobre presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a por lo menos el despacho de uno de sus magistrados, la Fiscalía General de la Nación se pronunció el pasado sábado 22 de junio e indicó que ya se ordenó abrir la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

En un comunicado, el ente acusador informó que la fiscal general Luz Adriana Camargo solicitó la apertura del caso luego de que la Sala Plena de la Corte la pusiera en conocimiento de estos hechos. La investigación, ordenada para que sea inmediata, quedó a cargo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

“Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, sería el mensaje enviado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. Sin embargo, EL COLOMBIANO conoció que algunos magistrados solo usan la plataforma de FaceTime para comunicarse porque temen estar chuzados.

Lee También

Además, el senador David Luna hizo un debate en el Congreso en el que se acusa que la DNI, en cabeza de Carlos Ramón González, estaría detrás de las interceptaciones a magistrados, opositores y periodistas.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.