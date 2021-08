El video lo publicó Bruno Díaz en sus redes sociales para advertir que el senador Gustavo Bolívar no le pagó un dinero de un negocio a su hijo, Diego Díaz, y que luego de casi cuatro meses de que el joven falleciera la deuda sigue pendiente.

El actor fue invitado a varios medios de comunicación para ampliar su denuncia, y la W Radio entrevistó a Bolívar para que diera su versión. Allí, el congresista explicó que efectivamente le quedó debiendo un dinero a Diego luego de que le instalara unos páneles solares en su hotel, en Ricaurte, y aclaró que esa deuda la había asumido el administrador del establecimiento para pagarla en cuotas mensuales.

Luego de explicar que fue el trabajador el que se colgó en las cuotas, pues dijo que él se centró en su campaña y en su labor en el Congreso, Bolívar anunció que está dispuesto a pagar ese dinero y que por eso estuvo contactando a Bruno luego de la muerte de su hijo para llegar a un acuerdo.

Fue ahí cuando Julio Sánchez Cristo le indagó a Bolívar por sus sospechas sobre esta denuncia, y hasta le preguntó, entre otras palabras: “¿De dónde saca usted que detrás de este video, hecho durante meses y con buena calidad y producción, está financiado por sus contradictores políticos?”.

La respuesta del senador fue: “Si uno tiene un dolor como el que tiene Bruno, uno toma un celular y lo pone enfrente, y dice lo que tiene que decir y ya, eso lo haría yo”.

Después, Bolívar entró a cuestionar la elaboración del video y centró su análisis en las imágenes que se grabaron desde el aire, gracias a que tiene gran experiencia en el cine.

“Empezar a producir un video con drones y con una cantidad de producción, y yo que vengo del mundo audiovisual sé cuánto cuesta hacer un video de esos, uno sabe que ahí detrás hay unos financiadores, y no son del uribismo, porque el uribismo nunca ha caído tan bajo conmigo”, aseguró.

La conclusión del senador es que la denuncia del actor se trata de “fuego amigo”, y apuntó su sospecha hacia contradictores con los que, dijo, ha tenido varias disputas por las listas para las próximas elecciones.

“Yo pienso que todo ha empezado porque había una disputa por las cabezas de lista […] y eso ha despertado muchas ronchas dentro del Pacto Histórico”, aseguró.

Bruno Díaz reconoce a Vicky Dávila que usó dron en video contra Gustavo Bolívar

El uso de los drones también fue tema de conversación en la entrevista que Vicky Dávila le hizo a Díaz en Semana, y el actor reconoció que sí se usaron y “que costó 70.000 pesos el alquiler”.

“Logramos hacer las escenas con dron. Y sí, tiene drones, pero es un video de bajo costo que hubiera podido sacar antes. Me tocó esperar porque los amigos que me apoyaban con el montaje, la edición, con las grabaciones, el videógrafo, me ayudaban los fines de semana, cuando estaban en sus ratos libres, y fue muy lento por eso, ahí lo sacamos a ‘trancas y a mochas’, y con las facturas”, explicó Díaz.

Este video fue la respuesta que sacó el senador a la denuncia de Díaz, con el que tuvo una cercanía en el pasado tanto en campaña política como en la televisión.