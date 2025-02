Por: El Espectador

Desde Barranquilla, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, expresó que ha dejado en manos del presidente Gustavo Petro la decisión de su futuro dentro del gobierno al igual que sus posibles aspiraciones presidenciales de cara a 2026.

Ante medios de comunicación, Bolívar aseguró que la próxima semana tendrá una conversación con el primer mandatario para definir si continúa en el gabinete más allá de los plazos establecidos.

“He dejado en manos del presidente Gustavo Petro la consideración de si él quiere que yo continúe en el gobierno más allá de los plazos que hay para renunciar o si quiere que yo me lance a la arena política y de pronto aspirar eventualmente a la presidencia”, afirmó Bolívar.

El director de Prosperidad Social aclaró que aún no tiene claro su camino, pero enfatizó que no tomará decisiones sin la indicación del presidente: “Sí quiero una instrucción de él porque él me trajo a la política y yo no quiero cometer la deslealtad de irme por otro lado donde no me necesitan”.

Bolívar también habló sobre las tensiones dentro del gobierno después del polémico consejo de ministros transmitido en vivo el martes 4 de febrero. Reconoció que el presidente se encuentra algo molesto con algunos de los integrantes del gabinete.

“El presidente está un poco sentido con nosotros, pero estamos luchando por un proyecto político que prometió cambiar de este país. Nos tiene que entender a nosotros, como nosotros lo entendemos a él”, dijo.

Sobre el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho y la implosión que esto generó dentro del alto gobierno recordó que, al final del día, su llegada y permanencia es decisión de Petro. “Él es el presidente y es quien tiene el derecho a nombrar a su equipo colaborador”, concluyó.

