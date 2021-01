green

No paran los casos de violencia contra mujeres en Colombia. El miércoles el país se indignó por los golpes que recibió con una botella una mujer en Bucaramanga, y este jueves la violentada fue la periodista Katalina Vásquez, quien fue atacada por un par de personas luego de que pidiera distanciamiento en un centro comercial de Medellín.

La comunicadora le solicitó a una familia que, teniendo en cuenta la pandemia, solo se subieran tres personas al ascensor. Sin embargo, ellos no atendieron esa sugerencia y se molestaron por la misma.

“Me insultaron, me dañaron el celular y el calvo me metió un puño. Los seguí hasta el parqueadero y salieron en el carro HAN473 de Sabaneta”, detalló Vásquez en su cuenta de Twitter. La mujer buscó ayuda en algunos trabajadores del centro comercial, pero ellos no le prestaron mucha atención a su denuncia.

Algo similar sucedió cuando ella llamó a la línea 123. Allí le dijeron que la Fiscalía solo podía buscar a los dueños del carro si la periodista presentaba una incapacidad de tres días por lesiones personales. “Expliqué que aunque me golpearon no iba a pedir una incapacidad de 3 días por daños físicos porque aunque me pegaron logré salir del ascensor y el daño era más moral”, contó la víctima.

“Pido su apoyo para denunciar a estos agresores, incluyendo la señora del medio que braveó e insultó, y al centro comercial Florida por su negligencia”, concluyó Vásquez. Ya cuando su denuncia se viralizó en redes sociales, la secretaría de la Mujer de Medellín le manifestó su apoyo y se comprometió a brindarle la asistencia que necesitara.

Este fue el relato que la mujer hizo de la agresión que recibió por parte de un par de personas:

Lo indignante además de la agresión es que acudí a Vigilancia del Ctro Cial y mo hicieron nada, pedí retenerlos en la salida y solo me echaron x q estorba en medio de los carros, la opcion q me dieron fue dejar una nota en un papel. Llamé al 123 y oh sorpresa… 👇🏾 pic.twitter.com/uweBbSF8wR — 🦩Katalina V (@katalinavasquez) January 28, 2021

Expliqué que aunque me golpearon no iba a pedir una incapacidad de 3 días por daños físicos porque aunque me pegaron logré salir del ascensor y el daño era más moral. Que nada podian hacer y que enredo para indicarme dónde denunciar … — 🦩Katalina V (@katalinavasquez) January 28, 2021

Hice un video al salir de allí pero decidí solo contarlo hasta la noche estando más tranquila y lejos del lugar x seguridad. En cualquiera tulita de esas negras se guarda un fierro, me han enseñado casi 40 años de vivir en Medellín. 😞 Me distraje antes de venir acá a contarles.. — 🦩Katalina V (@katalinavasquez) January 28, 2021