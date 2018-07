Se esperaba que este lunes el Jefe de Estado anunciara si entregaría el proceso a la firma que funge como originador o abría el proceso de contratación pública a los oferentes que mostraron su interés en encargarse de la extracción del tesoro.

La decisión estaba en vilo porque un ciudadano interpuso una acción popular para detener el proceso de adjudicación de la APP. El recurso quedó en manos del Tribunal de Cundinamarca, que todavía no se ha pronunciado y el contrato podría anularse si los magistrados le hallan la razón al ciudadano.

Sobre eso, el Santos señaló:

“El Tribunal aún no se pronuncia sobre esta pretensión, sobre estas medidas cautelares, de manera que he tomado una decisión: por respeto a las instancias judiciales; al Estado de Derecho, que siempre ha sido una norma en mi gobierno durante todos estos años, y garantizando la seguridad jurídica de todos los sujetos que aquí han intervenido he tomado la decisión de suspender los términos del proceso en curso”.