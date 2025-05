El cabildo abierto organizado por el presidente Gustavo Petro en Barranquilla, el martes 20 de mayo de 2025, se convirtió en objeto de debate nacional ante las denuncias sobre una posible falta de autenticidad en la convocatoria ciudadana.

El encuentro, desarrollado en el Paseo Bolívar, sirvió como escenario para presentar propuestas gubernamentales en medio del movimiento político que vive el país por las discusiones sobre la reforma laboral y una eventual consulta popular.

Sin embargo, el desarrollo del evento se vio envuelto en polémica luego de que, a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, surgieran videos y testimonios que sugerían la movilización organizada de asistentes.

Según las denuncias, grupos de personas fueron transportados en buses desde distintos barrios de Barranquilla y sectores cercanos hasta el lugar del cabildo abierto, lo que encendió un debate sobre la legitimidad de la convocatoria.

Esta situación causó suspicacias acerca de si los participantes actuaron por iniciativa propia o si, por el contrario, fueron incentivados por algún tipo de beneficio. En varias publicaciones, ciudadanos afirmaron que algunos asistentes recibieron mercados como incentivo para acudir al llamado del mandatario.

Estas afirmaciones fueron recogidas por figuras públicas como la periodista Vicky Dávila, quien, en su cuenta de la red social X, se refirió al evento como un acto organizado “a punta de buses y mercados”, repitiendo críticas similares a las expresadas durante la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Gobierno corrupto: a punta de buses y mercados llevaron a los más pobres a ver a Petro al Paseo Bolívar en Barranquilla. Lo mismo hicieron en campaña, a punta de fajos de billetes. Lo confesó Nicolás Petro”, escribió Dávila en X.

Los cuestionamientos recordaron señalamientos previos sobre prácticas como el transporte masivo de simpatizantes y la entrega de ayuda material para favorecer la asistencia a eventos proselitistas.

Esta controversia cobró más fuerza debido a las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del presidente, quien ha sido vinculado a investigaciones por supuesto financiamiento irregular durante la campaña electoral, según reportes de revista Semana y publicaciones en redes sociales.

El presidente Petro arribó al escenario entrada la noche, cuando miles de ciudadanos ya lo aguardaban desde tempranas horas, soportando una intensa jornada bajo el sol costeño. Durante su intervención, el mandatario reiteró que no busca la reelección ni desea perpetuarse en el poder:

“No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder, porque me volvería asesino. Eso no es para mí”, declaró frente a los asistentes.