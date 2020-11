Posteriormente, informó que los trabajadores de la Gobernación se articularon para transportar a los campesinos de varias regiones hasta los puntos de acceso a Bogotá (y a otras regiones limítrofes del departamento), para que allí puedan vender sus productos.

Según detalló Noticentro CM&, los peajes dispuestos para esta acción conjunta de la Gobernación y los campesinos serán: Peaje Siberia-calle 80, Peaje Chusacá Auto-Sur, Peaje Casablanca-vía Ubaté, Peaje Albarracín-Villapinzón, Centro Agro Industrial de la papa en Villapinzón, Peaje de Los Andes, Peaje El Roble-vía Gachancipá, Peaje Boquerón y Peaje Calle 13.

Este es el video publicado por el gobernador Nicolás García:

Los invito a que este fin de semana se sumen a nuestro esfuerzo y quienes puedan compren al menos una libra de papa y suban la foto a internet, no nos quedemos publicando quejas, actuemos. Demos buen uso a las redes sociales y pasemos de la indignación a la acción. ¡Colaboremos! pic.twitter.com/1xCbdhW3e5

Tanto en Cundinamarca como en Boyacá, a miles de campesinos les tocó vender papa a precios regalados. Esto, porque la papa está a un costo muy bajo, y transportarla hasta las plazas de mercado de las grandes ciudades implica más pérdidas para los agricultores, pues tienen que pagar un excedente.

A eso se le suma, según Blu Radio, que varios mayoristas que les compraban papa a los campesinos de Cundinamarca y Boyacá no lo volvieron a hacer, y por eso los agricultores decidieron salir a vender sus productos a las carreteras de los departamentos.

En redes sociales se compartieron imágenes, publicadas a continuación de la alternativa a la que acudieron los afectados. Algunos le dijeron a la emisora que estaban vendiendo el bulto de papa entre 15.000 y 20.000 pesos; no obstante, otros llegaron a pedir apenas 7.000 pesos, indicó Semana, cuando en condiciones normales un bulto de papa cuesta entre 45.000 y 65.000 pesos.

Campesinos #Boyacá #Cundinamarca convirtieron doble calzada en larga plaza donde venden papa. Igual sucede cuando salen cosechas de maíz,ñame,café,frutas o caña panelera. Solo ganan intermediarios. No hay políticas que garanticen precios y comercio seguro y justo para el campo pic.twitter.com/i9MWg19w5e

A los campesinos de Boyacá les tocó vender la papa en la vía porque no hay quién les compre. Ante esta situación el Barranquillero @ChrisDaes propuso comprarles toda la cosecha y traerla a barranquilla para que los productos no se pierdan y los campesinos no se vean afectados. pic.twitter.com/TWnD6PuOHD

