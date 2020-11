A eso se le suma, según Blu Radio, que varios mayoristas que les compraban papa a los campesinos de Boyacá no lo volvieron a hacer, y por eso los agricultores decidieron salir a vender sus productos a las carreteras del departamento.

En redes sociales se compartieron imágenes, publicadas a continuación de la alternativa a la que acudieron los afectados. Algunos le dijeron a la emisora que estaban vendiendo el bulto de papa entre 15.000 y 20.000 pesos; no obstante, otros llegaron a pedir apenas 7.000 pesos, indicó Semana, cuando en condiciones normales un bulto de papa cuesta entre 45.000 y 65.000 pesos.

A los campesinos de Boyacá les tocó vender la papa en la vía porque no hay quién les compre. Ante esta situación el Barranquillero @ChrisDaes propuso comprarles toda la cosecha y traerla a barranquilla para que los productos no se pierdan y los campesinos no se vean afectados. pic.twitter.com/TWnD6PuOHD

