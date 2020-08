green

Otros hogares, incluso, apenas tienen para comer una sola vez al día, según la encuesta, aunque la mayoría de los consultados dijeron que su alimentación no ha cambiado en medio de la emergencia provocada por el coronavirus.

“En materia de seguridad alimentaria, la mayoría de los hogares reporta que antes de la cuarentena tenían dos o tres comidas al día, el 77,55 % de los hogares continúan igual, el 10,27 % de los hogares solo tienen para una comida al día”, indicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo en rueda de prensa.

El sondeo además reveló que el 19,0 % de los consultados presentó problemas para dormir; las mujeres, con un 20 %, son las que tienen más dificultades para conciliar el sueño.

Asimismo, el 40 % manifestó que durante la emergencia ha sentido preocupación o nerviosismo, y el 50,3 % de los colombianos entrevistado dijo que se siente “muy preocupado” de contagiarse de coronavirus.

Aun así, un promedio del 30 % de los consultados no está interesado en aplicarse la vacuna contra la COVID-19, en caso de estar disponible, aunque la mayoría respondió que ‘sí’.

Finalmente, un 5,2 % indicó que los niños y niñas de sus hogares no pudieron continuar con sus actividades educativas durante la pandemia; la mayoría, por no tener recursos económicos suficientes para pagar la pensión; otros manifestaron, de acuerdo con el Dane, que las instituciones no estaban haciendo clases virtuales, mientras que en algunos casos los hogares no cuentan con dispositivos como computadores, tablets o celulares.

Esta es la ficha técnica de la encuesta Pulso Social del Dane: