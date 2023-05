En su apretada agenda por Ibagué, el líder natural de Cambio Radical (CR) y exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, arribó al Tolima para ajustar varias agendas políticas en el departamento, en compañía de sus alfiles más importantes en la región.

A su lado estaban el exrepresentante a la Cámara, Aquileo Medina, actual candidato la alcaldía del Espinal; Juan Guillermo Beltrán, exalcalde de Honda y cabeza de la lista a la Asamblea; y el recién ingresado Pierre García, quien reapareció públicamente tras su salida de la dirección del DPS. También hizo presencia el senador David Luna, quien contó con una importante votación en el Tolima durante las pasadas elecciones legislativas.

En el edificio Hotel F25, un gran número de personas se congregaba sobre las 2:30 de la tarde. En el salón ‘Los Samanes’, aguardaba Vargas Lleras en compañía de los representantes de CR en la región.

Sobresalió la presencia de varios sujetos políticos. Estaban en el recinto los concejales Ferney Varón, César Franco, quienes abogaron positivamente por su aval, tras el ‘jalón de orejas’ que les cayó meses atrás por no apoyar candidatos de la colectividad en las elecciones legislativas.

También hicieron presencia el exalcalde Jesús María Botero y el excandidato a la alcaldía de Ibagué, Alfredo Bocanegra, a pesar de haber mostrado afinidad política con Gustavo Petro en las elecciones de 2022.

Igualmente, Mauricio Pinto Rondón, quien en ‘mentideros políticos’ se rumora estaría buscando aval de Cambio Radical ante la posibilidad de una inhabilidad sobre la aspiración del liberal Mauricio Jaramillo.

Y en primera fila, resaltó la presencia de la precandidata a la alcaldía de Ibagué, Johana Aranda, quien estuvo ‘trabajosa’ por conseguir el aval de la colectividad desde hacía meses atrás, hecho que se concretó días después de haber recibido la ‘bendición’ del Centro Democrático.

En compañía del director del partido CR, Germán Córdoba y el exgobernador del Huila y hoy senador, Carlos Julio González; el exvicepresidente Vargas Lleras escuchó a varios líderes gremiales antes de una primera intervención, en referencia a temas de salud, vías terciarias y demás menesteres de la región.

El líder de Cambio Radical inició su intervención explicando que venía de reuniones con empresarios y miembros de la Cámara de Comercio. “En todos estos encuentros, surgen iguales preocupaciones. Hemos visitado numerosos departamentos, la próxima semana iremos al Huila, y la siguiente a Antioquia. Estuvimos en Santander y Risaralda”, señaló.

En revisión a varios “temas de coyuntura”, Vargas Lleras inició hablando de los proyectos de infraestructura, uno de sus puntos fuertes. “El tema de vivienda es un común denominador porque todo el mundo reconoce que este partido, y particularmente yo como exministro de Vivienda, fuimos los arquitectos de una política exitosa que transformó el sector, creo que para bien. En primer lugar, poniendo en marcha el tema de la gratuidad”, acotó.

Y agregó: “Es grave lo que está pasando en infraestructura, con autoridad digo que no se va a ejecutar ninguna obra de importancia en el país al conocer a fondo el sector. En el Tolima hicimos varios esfuerzos, ¿no recuerdan? como la vía Honda – Puerto Salgar, o la doble calzada Neiva – Girardot. No nos hagamos muchas ilusiones, lo mencionaba en una reunión anterior. Cuando un Gobierno cambia unilateralmente suscritos y al no autorizar el aumento de peaje, o cuando vemos a un ministro haciendo populismo de peaje en peaje, en el futuro no habrá fuente de pago. No se volverá a hacer ni una carretera ni un aeropuerto”.

Además, se refirió críticamente sobre la próxima reforma laboral, argumentando que el momento es inoportuno para tramitarla a razón de la reforma tributaria y el alza en el salario mínimo en un 16 %, lo que tiene en ‘jaque’, en su visión, al sector productivo.

“Es un proyecto para beneficiar al selecto club de los sindicalizados y de las confederaciones para pagarle el favor al sector de electores del actual Gobierno. Con facultades exorbitantes, nos colocará en el sendero de que las huelgas pueden ser indefinidas y en los servicios esenciales del país, ¿qué nos va a pasar cuando las empresas de servicios públicos entren en protestas indefinidas o el sector del transporte? Pues vendrá la quiebra para muchísimos empresarios”, precisó el líder de Cambio Radical.

Respecto a los temas de paz y coyuntura diplomática, Vargas Lleras indicó que ve con preocupación la ley de sometimiento que tramita el Gobierno de Petro. “Son equívocos mensajes a la sociedad colombiana, nosotros que nos formamos al lado de Luis Carlos Galán, no admitiremos nunca que se reconozca el estatus político a los narcotraficantes puros, ni a esas organizaciones”, expuso.

Por otra parte, habló sobre la oposición de su partido, tópico el cual aprovechó para criticar el ejercicio político del uribismo y otras colectividades tradicionales.

“La situación en orden público es en extremo delicada, y lo más delicado es ver a la Fuerza Pública ‘manicruzada’, humillada, desmotivada, desmoralizada y ausente. Y mucho más a la Policía Nacional, esto no va por buen camino y yo, en todas las reuniones, le reclamo al Partido Conservador, al Partido Liberal y al Partido de La U, que no contribuyeron a elegir al doctor Petro, que se separen de esa coalición“.

“Que devuelvan los puestos y las ‘migajas’ que les entregaron y pongan por encima los intereses del país”, aseveró Vargas Lleras.

Y apostilló: “Hoy Cambio Radical es el único partido en oposición, de la de verdad, con argumentos y posiciones. Por eso los invitamos a que nos acompañen en las elecciones de octubre porque nos sentimos bastantes solos, porque el Centro Democrático, que debería de estar jugando un mayor papel, no lo está haciendo. Porque el doctor Uribe, que fue tan ‘beligerante’ en años anteriores, anda silenciado”.

“Termino con decirles que yo no vacilo al creer que estamos cerca de un golpe fulminante contra las instituciones, y que se termine el estado social de derecho en Colombia”, Germán Vargas Lleras. Exvicepresidente de Colombia.