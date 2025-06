La suplantación de funcionarios que ejecutan operaciones y actividades de entidades de servicios públicos y, en este caso, del sector energético, se ha convertido en una modalidad utilizada para cometer delitos que afectan a la compañía y sus usuarios.

Personas ajenas a la operación se presentan en las viviendas con el pretexto de hacer reparaciones o revisiones eléctricas, y aprovechan para robar pertenencias o exigir pagos por servicios que no están autorizados. Al permitir el ingreso de estos falsos funcionarios, los usuarios no solo se exponen a pérdidas económicas sino también a riesgos para su integridad y seguridad.

Para garantizar la seguridad de la ciudadanía, Enel Colombia comparte algunos consejos para identificar falsos funcionarios:

Verifique la identidad de los funcionarios

Antes de permitir el ingreso del personal, solicite que presenten el carné de la empresa y la cédula de ciudadanía. Una vez tengan los documentos, comuníquese con las líneas de servicio de Enel Colombia al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca o al #115 para usuarios de móvil Claro y confirme los datos suministrados.

Permita el ingreso del personal técnico de Enel previamente verificado y siempre que la actividad implique el ingreso a su vivienda.

Tenga en cuenta que los funcionarios de las empresas contratistas de Enel Colombia pueden llegar a la vivienda o local sin previo aviso, esto para hacer una suspensión, una reconexión del servicio o una revisión o trabajo al medidor o a la instalación eléctrica, pero recuerde que estos solo deberán ingresar si estos elementos se encuentran al interior de su vivienda o local.

No entregue dinero a ningún trabajador

En ninguna circunstancia, los funcionarios de Enel Colombia o de sus empresas contratistas están autorizados a solicitar o recibir dinero u otras dadivas por los trabajos que se realizan en nombre de la Compañía. Así que, si llegan a pedir dinero por la lectura del contador o algún trabajo o revisión hecha, reporte inmediatamente estos comportamientos indebidos a través de la línea 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca o #115 para usuarios de móvil Claro.

Reporte los falsos funcionarios

Si al recibir la visita identifica que las identidades no pertenecen a la empresa, o las actividades no están autorizadas por la misma, no permita el ingreso a su vivienda o local. Llame inmediatamente a la Policía Nacional y reporte esta novedad.

Recomendaciones adicionales

Si quienes se anuncian son desconocidos, atiéndalos desde la ventana, balcón o reja.

Si vive en un conjunto cerrado, pida al personal de vigilancia que no autorice el ingreso hasta que sea verificada su identidad.

En caso de identificar que se trata de falsos funcionarios, no los pongan en alerta, comuníquese con el cuadrante de Policía de su barrio o llame a la línea 123.

