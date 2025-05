Las constantes lluvias de los últimos meses pintan un panorama muy diferente al que vivía el país el año pasado y así se ha visto reflejado en la fluctuación del precio de la bolsa de energía en el país. De acuerdo con Portafolio, de un valor de 2700 pesos por kilovatio hora, se ha llegado hasta los 100 pesos en 2025.

Sin embargo, según el análisis del medio económico, pese a la pronunciada fluctuación, la reducción en el precio no se ha visto reflejada en la factura que reciben mes a mes los hogares en Colombia. De acuerdo con los datos relacionados, la reducción en la factura ha naufragado en el margen de la inflación, que fue del 5,16 % en la perspectiva anual, con corte en abril, según el Dane.

Según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el precio promedio del kilovatio-hora en las 11 principales empresas distribuidoras de energía pasó de 978,81 pesos en abril de 2024 a 937,81 pesos en abril de 2025, lo que representa una reducción del 4,2 %. En algunos casos, las reducciones han sido más pronunciadas. Air-e, que suministra energía a Atlántico, La Guajira y Magdalena, bajó su tarifa de 1.172,07 pesos por kilovatio-hora en abril de 2024 a 943,46 pesos en abril de 2025, una caída del 19,5 %.

Afinia también reportó una disminución, pasando de 1.118,53 pesos a 992,77 pesos por kilovatio-hora en el mismo periodo. Enel Colombia redujo su tarifa de 890,22 pesos a 831,08 pesos, mientras que Electrocaquetá pasó de 1.004,62 pesos a 990,31 pesos.

A pesar de estos ajustes, el costo de vida sigue afectando el presupuesto de los hogares, y la reducción en las tarifas eléctricas no ha compensado el aumento general de los precios en la economía.

Expertos señalan dos razones principales por las que la tarifa final no ha disminuido en la misma proporción que el precio de la bolsa de energía. La primera es la recuperación de la opción tarifaria, una deuda acumulada durante la pandemia que, según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), asciende a 3 billones de pesos. “Es que tenemos pendiente la opción tarifaria, que fue lo que los comercializadores no subieron al público por efecto de la pandemia del COVID-19 y los años posteriores de reactivación económica”, explicó Vera, citado por Portafolio.

La segunda razón está relacionada con los contratos de largo plazo que algunas empresas firmaron antes de la caída en el precio de la bolsa de energía. “Se han firmado contratos mucho más costosos de los que históricamente se daban, alrededor de 250 a 300 pesos por kilovatio-hora más o menos”, indicó el gerente general de Valjer Energy.

¿Cuándo podría bajar más el precio de la energía?

El panorama hidrológico actual en Colombia es favorable, con embalses en niveles del 71,7 %, lo que ha permitido que el precio en la bolsa de energía se mantenga en un rango de 150 a 250 pesos por kilovatio-hora. Alejandro Lucio, director ejecutivo de Óptima Consultores, señaló que esta tendencia podría mantenerse hasta finales de 2025. “El precio de la bolsa de energía en este momento está en un rango bajo, lo que refleja condiciones hidrológicas muy favorables que se espera se mantengan por lo que queda del año”, afirmó Lucio.

Sin embargo, la reducción en la tarifa para los hogares dependerá de la exposición de los comercializadores al mercado de bolsa. “Si el comercializador de energía está mayormente contratado a precio fijo, cuando el precio de bolsa sube, no me impacta mucho y cuando el precio de bolsa baja, no me beneficia mucho”, explicó Lucio.

¿Qué es la opción tarifaria?

La opción tarifaria es un mecanismo regulatorio que permite a las empresas de energía diferir los aumentos en las tarifas y cobrarlos gradualmente a los usuarios.

Según información de El Colombiano, esta medida fue implementada durante la pandemia para evitar incrementos abruptos en los costos de electricidad. Aunque ayudó a estabilizar los precios en ese momento, ahora representa una deuda que las empresas buscan recuperar a través de las tarifas actuales.

