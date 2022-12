El pasado 24 de noviembre en el aeropuerto El Dorado se presentó una escena bochornosa de un funcionario de Migración Colombia que agarró a patadas a un viajero que estaba haciendo la fila para ingresar al país de un vuelo procedente de Brasil. Al trabajador identificado como Jaime Alonso Sánchez no le gustó mucho que el pasajero le hiciera preguntas sobre el registro y decidió agredirlo.

En su momento, el video dio mucho de qué hablar en el país y al funcionario se le agrandó el problema cuando la Procuraduría inició la investigación del caso y anunció la suspensión provisional de tres meses por la conducta agresiva en contra del viajero.

El trabajador tuvo que declarar ante el Ministerio Público y apeló la medida; sin embargo, este viernes 28 de diciembre se conoció que el órgano de control no le comió cuento y se mantuvo en su decisión ratificando la suspensión de tres meses.

La Sala de Instrucción Disciplinaria señaló que en el momento que sucedieron los hechos el servidor se encontraba en ejercicio de sus funciones como autoridad migratoria y, lo que se esperaba de él, era que orientara y atendiera en forma respetuosa, decorosa y con la rectitud que impone el cargo.

#ATENCIÓN La @PGN_COL confirmó suspensión provisional a funcionario de @MigracionCol por la presunta agresión a un ciudadano en el aeropuerto internacional @BOG_ELDORADO durante su proceso de ingreso al país.#EsNoticia https://t.co/zH4MldDMDa pic.twitter.com/Bm6rm1pcIl — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) December 28, 2022

El Ministerio Público sostuvo que la suspensión provisional tiene como objetivo asegurar que no se repita un hecho como el que es objeto de investigación, un escenario que por las características del cargo podría presentarse y derivar en una conducta desproporcional como la que tuvo lugar.

Investigan a funcionario de Migración Colombia por agresión en el aeropuerto El Dorado pic.twitter.com/sLeQvLT2bT — Luchovoltio (@luchovoltios) November 24, 2022

“Me alzó la voz, yo también le alcé la voz. Me dijo unas cosas que no recuerdo, yo también le dije otras. Hubo intercambio de palabras y en ese momento me dice que va a llamar a la Policía. Yo le dije que llamara a quien le diera su gana”, contó el viajero agredido en su canal de Youtube.