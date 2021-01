green

Esta denuncia la hizo una persona desde el anonimato, y a la que el noticiero dijo que le protegía su identidad “porque es un funcionario activo” que tiene la misión de visitar y recolectar, a diario, información de los hospitales en Bogotá.

Antes de que diera su testimonio, la periodista de Noticias Caracol (Angie Camacho) dijo que este funcionario recopila información de primera mano con personal de urgencias, de cuidados intensivos y de salas de recuperación, y que precisamente por eso “le llama profundamente la atención cómo la información que todos los días recopilan […] es totalmente contraria con lo que se publica. Incluso, con lo que dice el secretario de Salud”, y que hay “inconformidad de parte de varios directores médicos” que no entienden cómo siguen llegando solicitudes para atender pacientes en camas UCI cuando se ha reportado una ocupación del 100 %.

“No sabemos por qué el despacho refiere que sí hay camas, cuando la realidad con la que nosotros tomamos la información no coincide […] Hoy, podemos concluir que no hay camas. Los compañeros que realizan las visitas han dicho que, por lo manifestado por los médicos de urgencias, que no hay camas disponibles. Si llega a haber una cama disponible, fue porque falleció un paciente o porque le dieron salida”, aseguró el entrevistado.

El denunciante también dijo, en ese medio, que la Secretaría de Salud a veces reporta hospitales con camas UCI disponibles, pero que en ocasiones estos espacios no cumplen con todos los requerimientos para su funcionamiento.

“Hay instituciones que puede que tengan la cama, pero no tienen medicamentos. Otros nos dicen: ‘Tengo la cama, el monitor y el ventilador, pero no tengo el recurso humano para poder brindar la atención a ese paciente’. Y hay otros que nos dicen: ‘No tenemos nada porque el espacio está totalmente lleno. No tenemos para dónde expandirnos’”.

Preocupante advertencia sobre ocupación UCI en Bogotá: “no hay camas, si hay una disponible es porque falleció un paciente o le dieron de alta” https://t.co/OHpAQEKKi2 pic.twitter.com/cGz9DN8W7a — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 18, 2021

Secretaría de Salud responde a denuncia de que no hay camas UCI disponibles en Bogotá

Como la advertencia de esta persona aumenta aún más la preocupación por la disponibilidad de camas UCI en Bogotá, en donde los contagios diarios siguen elevados por estos días con 5.235 nuevos casos para el 17 de enero, desde la Secretaría de Salud respondieron, según el noticiero, que la información que recopilan sus visitadores se hace en tiempo real para que el Centro Regulador de Urgencias tome decisiones, mientras que los datos que se publican a través de Salud Data tienen varias horas de diferencia.

Eso, dicen, podría explicar la diferencia entre un informe y otro.

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, aseguró que para este 18 de enero la ciudad amaneció con una “ocupación UCI del orden del 92 %”, y reconoció que continúa “la situación compleja”.

Además, en funcionario mencionó, en su cuenta en Twitter, que no debe haber preocupación si llegan pacientes a Bogotá de otras ciudades, porque de la capital también se envían a otras partes del país.

“En Bogotá hemos recibido más de 240 pacientes que no son de Bogotá. No es una debilidad de la red hospitalaria, es una fortaleza”, dijo.