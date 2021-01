Según él, al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, la Alcaldía de Bogotá hizo unos cálculos de cuántas camas se podrían transformar en UCI en el momento más difícil, incluyendo las camas que tienen actualmente los centros de hospitalización.

“Nos dimos cuenta de nuestro error y lo corregimos antes de un mes. Hay que recordar que eso lo dijimos en marzo, y en abril ya habíamos dicho que nuestra capacidad de crecimiento iba a estar en los 2.000 y no en los 4.000”, explicó el funcionario, en Noticias Caracol.

El funcionario admitió que, luego de darse cuenta del error, la administración entendió que instalar una cama de cuidados intensivos no es solamente tener el hospital, la maquinaria y los servicios, sino también el talento humano.

La ocupación de las UCI en la ciudad ha sido uno de los mayores problemas que ha tenido que enfrentar la administración distrital, principalmente por incumplir la promesa de las 4.000 que se instalarían.

Así lo explicó a Pulzo Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, que evaluó cómo le fue a Claudia López en su primer año de gobierno, en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia.

“Se hicieron grandes esfuerzos en la implementación de unidades de cuidado intensivo, pero no se tuvieron en cuenta todos los elementos que se requerían para aumentar esta infraestructura. Un ejemplo: no había quién las manejara. En muchos sitios, estas UCI quedaron en manos de personas que no son idóneas y esto tiene una repercusión sobre la salud pública y sobre el pronóstico de los pacientes que están allí”, indicó el presidente del Colegio Médico de Bogotá, a Pulzo.