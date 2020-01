El caso de abuso de autoridad quedó registrado en un video difundido en Twitter por Caracol Radio, en el que la funcionaria de la empresa Recaudo Bogotá explica que un uniformado pretendía dejar pasar a varias personas, que supuestamente eran policías, pero sin uniforme, por lo que ella procedió a cumplir con su trabajo.

En las imágenes se puede ver el momento en el que los uniformados sacan esposada a la señora de la taquilla, y la amenazan con que se la van a llevar hacia una Unidad Permanente de Justicia (UPJ).

#Bogotá 🏙 Denuncian presunto abuso de autoridad a funcionaria de Recaudo Bogotá. Según la denuncia hecha en redes sociales, la funcionaria habría sido esposada por no dejar entrar a los policías sin pagar el pasaje. https://t.co/9CqaeIClva pic.twitter.com/3r5he5JQtA

Pese a la insistencia de la mujer, cuyo nombre no reveló la emisora, de que permitieran que llegara su supervisora para ponerla al tanto de los hechos, los policías la sacaron de la estación y la retuvieron bajo una de las carpas de la institución, sujetándola con las esposas a la cerca de un árbol.

“¿Por qué me tienen que tratar así? Me están tratando como una vil ladrona y yo lo que estaba haciendo es un protocolo. Espere a que llegue mi supervisora, ¿cómo me van a mandar a la UPJ así sin yo hacer nada?”, dijo alterada la funcionaria de Recaudo Bogotá.