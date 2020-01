green

Así fue que sacó un tiempo para revivir un juego que, según él, se practicaba hace 67 años (la edad que tiene) y llevó a sus cuatro nietos en una carretilla.

“Ahora al revés, jalo la carrera de los nietos”, escribió Álvaro Uribe en la fotografía que compartió a través de Twitter e Instagram.

Por su puesto, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y varios admiraron el espíritu sensible de abuelo que el hoy senador mostró. No obstante, muchos aprovecharon la fotografía para pedirle que se retirara de la política y se dedicara a compartir más tiempo con su familia.

Además de estar con su familia, Uribe también utilizó sus vacaciones para recorrer varias partes de Colombia, según se aprecia en su Instagram, aunque no faltó quien le quiso arruinar su descanso.

Eso sucedió en una playa de Santa Marta donde el expresidente tuvo un enfrentamiento verbal con un joven que lo señaló de haber sido un “mal presidente”. Sin embargo, el líder del Centro Democrático no se dejó increpar, respondió y continuó su camino.

Mientras tanto, el congresista sigue disfrutando de sus vacaciones.

A continuación, la imagen del senador jugando con sus nietos.