El artista oriundo del Putumayo resultó involucrado en un accidente de tránsito en Bogotá en el que falleció una joven de 21 años y resultaron heridas otras dos personas, en julio de 2022. Por estos hechos permaneció preso durante cuatro días y actualmente está ligado al proceso judicial.

El cantante de 41 años iba en su carro particular, el cual chocó contra un taxi en el que se movilizaban las otras tres personas. Al parecer, Burbano iba al volante al momento del choque y, según la versión de una patrullera de la policía, iba bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, eso no se comprobó porque no hubo prueba de alcoholemia ni estudios que indicaran que iba ebrio. Según se supo, él se negó a que le hicieran el test. Por tal motivo, no fue enviado a la cárcel en la audiencia de medida de aseguramiento.

Cantante Freddy Burbano será acusado por homicidio

El caso se reactivó en los primeros días de 2023 y el ente investigador ya tiene decidido el paso a seguir en el caso del artista, que ha grabado con cantantes de la talla de Yeison Jiménez.

La Fiscalía acusará formalmente al cantante el próximo miércoles 18 de enero a las 8:00 de la mañana, por el delito de homicidio con dolo eventual, indicó El Tiempo.

Según explicó el rotativo, la diligencia se llevará a cabo ante el Juzgado 39 penal del circuito. Será la primera audiencia de acusación contra Burbano y marcará un nuevo capítulo en su caso, por el cual podría terminar en una cárcel.

Previamente, a Burbano se le imputó el delito de homicidio con dolo eventual, cargo que no aceptó, pues se declaró inocente.

Ahora, el ente investigador tendrá que presentar el material probatorio suficiente para demostrar que el cantante es responsable de la muerte de la joven Karen Molina.