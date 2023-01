El cantante de música popular Jessi Uribe ha recibido varias críticas en las últimas horas por cuenta de la respuesta a un comentario de una fanática en su cuenta de Instagram. Los seguidores del artista bumangués lo han comparado con otros cantantes de su género, afirmando que “le falta humildad”.

Aunque el comentario de la usuaria no fue a favor de su música o de los éxitos a lo largo de su carrera, la respuesta de Jessi Uribe aparentemente no fue la más apropiada y, de hecho, horas después de que se viralizara su reacción, el cantante y esposo de Paola Jara, eliminó su comentario.

Otras personas, por el contrario, defendieron al cantante de música popular afirmando que no muchos se atreven a componer y cantar en un escenario. Esto fue lo que dijo Jessi Uribe como respuesta en su cuenta de Instagram.

En la publicación de este miércoles 11 de enero, en la que el bumangués publicó parte de su más reciente sencillo “Yo no quería engañarte”, video que tiene más de 3 millones de visualizaciones en YouTube y por el que muchos han relacionado su letra a su divorcio con Sandra Barrios.

Pues bien, cuando el artista publicó este corto video con parte de la letra de esta canción en su cuenta de Instagram, una mujer comentó: “Canta muy bonito, pero si me gustan 2 canciones de él es mucho”, a lo que Jessi no dudó en responderle afirmando: ”Con una sola hice 300 shows mi primer año, gracias”.

A partir de esa corta respuesta, los comentarios sobre su actitud y la “falta de humildad” llegaron con más fuerza. Lo curioso de la publicación es que, horas después, Jessi Uribe borró su respuesta. Parte de las respuestas de los usuarios afirmaban que no había ninguna necesidad de responder así.

“No veo nada de malo al comentario, la persona reconoce que el man canta lindo, pero 2 canciones le gusta, es porque tal vez ese género no le gusta o x. Es como si yo dijera que Ana Gabriel canta lindo, pero su género no me gusta o sus canciones, pero uno sabe que la vieja canta. Cada cual con sus gustos”, afirmó una usuaria.