La magistrada María Patricia Balanta Medina, integrante de la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, se encuentra en el centro de un controvertido debate. Acusada por la exfuncionaria de su despacho, Natalia Giraldo Fernández, de presuntamente haber ejercido acoso laboral, por lo que la dignidad de su carrera judicial pende de un hilo. En medio de la tormenta, el magistrado Carlos Arturo Ramírez, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ha abierto una investigación disciplinaria contra ella.

La delicadeza de la situación radica en que Balanta Medina es una de las candidatas para ocupar un puesto en la Corte Constitucional, reemplazando al magistrado José Fernando Reyes. Este hecho sitúa a la magistrada en una encrucijada difícil de sortear y le añade un elemento adicional de controversia a una elección clave para la justicia colombiana.

Según los detalles del caso, la denuncia formal se presentó en marzo de 2024 y el documento oficial consta del 8 de julio de 2024. Entre los señalamientos contra Balanta Medina, se encuentra un incidente en el que presuntamente le dijo a la exfuncionaria: “Uy, usted cómo se ha engordado”. “Además de comentarios irrespetuosos, se denunciaron exigencias laborales fuera del horario habitual, la asignación de tareas en días no hábiles y presiones para la presentación de la renuncia”, señaló Giraldo Fernández.

La magistrada Balanta es una profesional experimentada con titulaciones sobresalientes, con experiencia como juez, magistrada y docente universitaria. Sin embargo, los cargos en su contra apuntan a que habría propiciado un ambiente laboral hostil, desconociendo horarios laborales y presionando a los funcionarios a renunciar. Estas conductas, según la denuncia, terminarían por obligar a la exfuncionaria a presentar una dimisión “por motivos familiares”, pese a lo cual, continuó trabajando en el despacho.

Cabe destacar que la postulación de Balanta a la Corte Constitucional está siendo evaluada en este momento por el Senado de la República. El desarrollo y resultado de la investigación disciplinaria dirigida por el magistrado Ramírez, podrían influir directamente en la decisión del Senado, en un tiempo en que la transparencia y la ética judicial son demandas crecientes de la sociedad colombiana.

Pulzo.com se comunicó con Giraldo Fernández y ella emitió un comunicado refiriéndose a lo sucedido.

“La filtración de esta información me tomó por sorpresa, en tanto el proceso disciplinario tiene reserva legal, lo que me impide referirme a detalles concretos de los hechos denunciados. Confirmo que la queja fue presentada el año pasado y que su radicación ha representado para mí un paso importante, pues lo que viví en su momento no fue fácil. Denunciar nunca es sencillo, pero lo hice convencida de que era la manera correcta de defender mi dignidad y mis derechos. Han pasado varios meses desde su presentación, y mi único interés es que el trámite avance en debida forma, sea analizado con total transparencia y que se resuelva en favor de la justicia y de la protección de los derechos laborales”, señaló en la misiva.

Comunicado Natalia Giraldo

