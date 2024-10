Después de un tire y afloje entre la UNP y Federico Gutiérrez, por riesgo de un posible atentado, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional decidieron reforzar el esquema de seguridad del alcalde de Medellín. Blu Radio conoció, en primicia, detalles de las nuevas disposiciones para garantizar la vida del mandatario local.

Luego de que recientemente Blu Radio conociera en primicia que el esquema de seguridad de Federico Gutiérrez iba a sufrir un recorte superior al 50 %, hecho que confirmó la Unidad Nacional de Protección días después, ahora Blu Radio pudo constatar que tras un estudio de inteligencia militar se le añaden al esquema del alcalde de Medellín seis personas para su protección tras conocerse que el mandatario podría ser víctima de un presunto atentado.

Una vez la información fue verificada y se pudo determinar que la vida de Gutiérrez podría correr peligro, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional decidieron tomar acciones y robustecer el esquema de seguridad del alcalde de Medellín con seis policías militares, quienes acompañan permanentemente al mandatario, según se puede evidenciar en un vídeo conocido por Blu Radio.

Por su parte, se ha podido establecer que el nuevo refuerzo de protección cuenta con dotación de armamento para responder ante un eventual riesgo. Asimismo, se conoció que los hombres se transportan en motos debidamente identificadas y que regularmente escoltan al alcalde mientras se moviliza por las calles de la capital de Antioquia.

Aunque se desconoce quién o quiénes estarían detrás del presunto atentado contra Federico Gutiérrez, la preocupación del excandidato presidencial y su entorno más cercano es por cómo estaba conformado su esquema de seguridad ante un presunto ataque contra su vida. En el momento en el que se conoció la decisión de la Unidad Nacional de Protección, esta fue la reacción del alcalde de Medellín.

“Nos desmonta la seguridad a través de la UNP en más de un 50 % ellos verán yo aquí voy a seguir hablando, no nos van a callar. Háganle. No se preocupen. Yo veo cómo me cuido y cuido a mi familia”, afirmó.