El pasado martes, luego de que la senadora —cuyo nombre real es Griselda Lobo— dijera en entrevistas radiales que no era cierto que existiera una política de reclutamiento forzado de menores para la guerra.

En Blu Radio, por ejemplo, Ramírez consideró que era un irrespeto que se sugiriera que ella había sido obligada a combatir en el conflicto porque ingresó voluntariamente, y explicó:

“En nuestro reglamento no teníamos ese tipo de política y los compañeros que incurrieron en eso fueron sancionados, porque a la guerrilla se llegaba voluntariamente y no se podía concebir una persona que estuviera obligada en semejantes circunstancias de guerra y asedio permanente por parte de las Fuerzas Militares”.

Mientras que en Caracol Radio añadió en la misma línea: “Hagamos esta reflexión, ¿sería que las Farc iban a enfrentar a un Ejército con niños? Teníamos una reglamentación que regulaba nuestra vida interna y externa, pero no teníamos una política de reclutamiento de menores”.

Por eso, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, fue invitado a W Radio para que diera su opinión sobre las palabras de Ramírez, y lejos de retractarse mostró que esa es la posición de los antiguos integrantes de la guerrilla, lo que también le valió críticas por las dudas que esto genera sobre la verdad que están contando ante la JEP:

“Tenemos toda la disposición de aclarar lo que haya que aclarar y reconocer lo que haya que reconocer. Ahora, yo lo digo, estatutariamente y de acuerdo a las normas de las Farc el ingreso era voluntario. Yo ingresé de 17 años y porque pedí ingresar. Incluso, no me querían dar el ingreso y me tocó insistir”.

Además, los dos coincidieron en que, desde su perspectiva, una guerra de 50 años habría sido insostenible para ellos con combatientes que no quisieran estar allí.

“¿Un movimiento guerrillero se sostiene si la gente que va a ingresar lo hace a las malas? Yo puedo entrenarlos, enseñarles a manejar un arma y explosivos, ponerlos a que me sirvan de guardia y que me cuiden las 24 horas, pero no se sostendría… yo creo que es sentido común”, dijo Londoño en la W, y añadió que su el como mando de las Farc “hubiera sabido que alguien reclutó a las malas” lo habría sancionado.

Sobre el expediente 007 que tiene la JEP se habla de por lo menos 9.000 reclutamientos de niños, niñas y adolescentes, y Londoño dijo que irán a responder “por las cosas malas” que hicieron porque está convencido de que lo mejor que pudo hacer la guerrilla fue el Acuerdo de Paz, y que en el tribunal se tendrán las conclusiones:

“No negamos muchas cosas, como la violencia de genero, lo estamos asumiendo. Tengan la seguridad que vamos a reconocerlo, pero lo que se probado y no supuestos o verdades construidas con mentiras”, acotó el jefe político.

‘Timochenko’ también argumentó que buscan “demeritar a la Farc desde el punto de vista moral” y es fácil porque en la guerra ellos sí hicieron “cosas mal”, y dijo que si “sigue la estigmatizacion por parte de algunos no ayuda a acabar de superar el conflicto, que no ha terminado”.

Por último, quiso destacar el nuevo papel directivo que tendrá Ramírez en el Senado, como segunda vicepresidenta, porque “representa a las guerrilleras y representa a la mujer campesina que esta luchando por todas las desigualdades que afloraron en la pandemia”.