El padre, la madre, el hijo y las dos hijas no se reportan con una familiar que vive en Cartagena, informó Blu Radio, quien asegura que la última vez que supo de sus parientes fue el lunes en la madrugada, antes de que colapsaran las comunicaciones con la isla.

Los hijos más pequeños tienen 13 y 8 años, respectivamente, destacó la cadena radial.

El Tiempo, por su parte, publicó que la familia vivía en la isla desde hace más de 2 décadas.

El siguiente trino muestra el llamado de Carolan Noriega Izquierdo, la familiar de los Noriega, que vive en Cartagena:

Hay que mencionar que el huracán Iota, de categoría 5, que azotó a San Andrés, Providencia y Santa Catalina este fin de semana, dejó destrozos grandes en las edificaciones y dos personas fallecidas y una más desaparecida.

“No hay casas, las casas de madera quedaron sin nada, no hay alimentos. Estamos en la calle, todo se lo llevaron las olas del mar, los supermercados quedaron vacíos. Estamos mal, estamos desesperados con la situación. No hay ni árboles en la isla, no hay nada… nada”, dijo una mujer que experimentó angustiantes momentos durante el paso de la tormenta.

Estas son algunas imágenes de la devastación que el huracán Iota dejó a su paso por el archipiélago colombiano, donde no se tienen registros de que otro huracán de categoría 5 lo haya golpeado.