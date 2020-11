green

La misma Vilma Jay compartió imágenes en el noticiero de cómo quedó de afectada la casa en donde habita su familia, y dijo que la pudo visitar tres días después de que el huracán Iota arrasara con todo a su paso por la isla de San Andrés y Providencia.

“Completamente destechada quedó la casa, aquí en La Loma, la casa de tantas alegrías que nos ha dado. Este era el cuarto en donde me quedaba cada vez que venía de vacaciones, y miren cómo quedó todo completamente destruido”, comentó la periodista.

Jay publicó varias fotos en su cuenta de Instagram para mostrar los desastres que quedaron en la vivienda, y le dejó un mensaje a su tío Romel en agradecimiento por ese “abrazo reconfortante” que le dio, ya que la reportera estuvo todo el fin de semana transmitiendo desde las calles y bajo la inclemencia de las fuertes lluvias.

Me duele mi gente, mi isla. De todo sentí en el momento. Impulso, dolor, miedo y sobretodo impotencia por no poder hacer nada por mis tíos quienes están damnificados por la pérdida de sus techos. Sigue la impotencia por no saber de #Providencia #EsUnDesastre #SanAndresNecesita https://t.co/fMuXs8vh37 — Vilma Jay (@VilmaJay14) November 17, 2020

“Tío Romel, gracias por amarme como una hija más, por estar pendiente de mí, tal como lo hubiera hecho tu hermano querido, mi padre (QEPD), que desde el cielo seguramente armó un combo para protegernos a nosotros y a su San Andrés del alma”, escribió Jay.

Estas son las publicaciones que hizo la periodista en su cuenta de Instagram (deslice las flechas de los costados para ver las fotos y los videos).

Reportera Vilma Jay llora en Noticias Caracol por tragedia en San Andrés

La periodista no pudo contener el llanto cuando la entrevistaron en el noticiero, ya que, además de la tragedia que hoy viven sus seres queridos, también tuvo que observar a miles de familias que lo perdieron todo por el huracán.

“No han sido días fáciles. No hemos podido dormir; no he podido conciliar el sueño pensando en mi gente. Me duele San Andrés, me duele lo que está pasando, no solo en mi familia sino en decenas de familias”, comentó la joven en medio del llanto, como se aprecia en este video.