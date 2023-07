Una familia en Bogotá vive un profundo dolor por la muerte del joven auxiliar de Policía Juan Diego Lozano en la Escuela General Santander la semana pasada. Lo que dicen sus seres queridos es que su fallecimiento se dio en extrañas condiciones y la versión inicial que dieron no coincide con lo que han averiguado, según informó Blu Radio.

“Me llamaron el lunes [24 de julio] que mi hijo se había suicidado y pues la verdad son unas versiones que no coinciden con nada”, dijo su madre Doris Barbosa a la citada emisora.

De acuerdo a lo dicho por la mujer, ella visitó a su hijo el domingo, un día antes de su muerte, y no notó nada raro. Incluso, manifestó que estuvieron almorzando y hablando sobre los objetivos de los próximos años, por lo que no cree en nada la versión que le dieron desde la General Santander: “Él tenía muchos planes como para que ellos vengan a decir que se quitó la vida”.

Su familiar indica en la cadena radial que nadie de la Policía se ha comunicado con ella para explicarle lo que pasó, sino que solo se han tejido especulaciones alrededor del caso. De hecho, por esas falsas informaciones aseguró que no ha reclamado el cadáver de su hijo, pues ha notado movimientos extraños.

“En este momento me dirijo a Medicina Legal porque me habían dicho que mi hijo me lo entregaban el viernes, pero por irregularidades que están pasando con las prendas de mi hijo, evidencias que quieren quemar, que quieren desaparecer, no lo sacamos. Yo hice el reclamo y de una vez mi hijo lo tuvieron más tiempo en Medicina Legal”, dijo Barbosa en el citado medio.

Juan Diego era un joven de 18 años al que solo le faltaban 5 meses para terminar su servicio en la Policía Nacional. Su madre anunció que irá hasta las últimas consecuencias para conocer la verdad sobre lo que pasó con la muerte del joven.

“En este momento me dirijo a Medicina Legal para ver si una juez me da la autorización de sacarlo y que las prendas se vayan bajo custodia de Fiscalía; la verdad solamente espero que se esclarezcan los hechos porque esto es muy verraco tener un hijo uno allá sin ninguna explicación”, expresó en el medio de comunicación.