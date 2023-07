Las aplicaciones para pedir servicio de transporte en Bogotá se han convertido en un dolor de cabeza para muchos ciudadanos que en los últimos meses han sido víctimas de robos en los carros que piden a través de estas plataformas. Los últimos casos les sucedieron a dos mujeres, que aseguran haber sentido un fuerte olor, muy penetrante y luego, haber comenzado a sentir afectaciones en su salud dentro de estos vehículos, según El Tiempo.

La primera víctima fue una mujer que se identificó como Mónica, quien pidió un servicio en el norte de Bogotá. Al subir al vehículo, ella se percató de que el conductor manejaba muy pegado a la ventana, luego de empezó a sentir un fuerte olor, muy penetrante, que se asemeja al del gas. Posteriormente, empezó a sentir un adormecimiento de su lengua, según dijo en el periódico.

“Sentí como cuando a una le sacan las cordales y luego me dio taquicardia y mi visión se nubló”, contó la mujer a la que le robaron su celular en el vehículo.

El segundo caso le sucedió a otra mujer que pidió un servicio a través de la plataforma Didi. Ella dice que vivió la peor experiencia de su vida, tanto así que tuvo que lanzarse desde el vehículo en movimiento en plena Autopista Norte, según el rotativo.

“Tres minutos después de ir en marcha me empiezo a sentir con temor e intimidada por la actitud del conductor. Le dije que estaba haciendo calor”. Me dijo que si acaso no me daba cuenta de que estábamos en tierra caliente. Yo le respondo: ¿tierra caliente?, y se quedó callado. Con esa respuesta me sentí más insegura y con miedo”.

La usuaria dice que en ese momento empezó a sentir un olor incómodo en el vehículo, por lo que su temor aumentó y decidió llamar a un amigo: “Empiezo a sentirme mareada, confundida, con mucho sueño, decaída. Veía demasiado gas dentro del vehículo”, expresó en el citado medio.

Su decidió de lanzarse del carro ocurrió cuando el conductor cogió por el carril central de la Autopista Norte, sabiendo que debía tomar el puente de la calle 134 por la calzada de la derecha: “Lo hice porque me estaba sintiendo intimidada, con mucho miedo, vulnerada y mareada. Además, sentía miradas hacia mí morbosas”, dijo en el medio de comunicación.