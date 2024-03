La exministra de Agricultura, Cecilia López, aseguró que, mientras estuvo en el Gobierno de Gustavo Petro, frenó la expropiación exprés de tierras.

Así lo dijo en medio de un evento de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, realizado este jueves, 29 de febrero.

Además, participaron el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González.

Los tres fueron sacados del Gobierno Petro por decisiones contrarias a las del presidente y dos de ellos confirmaron que el Ejecutivo ha sido tomado por activistas.

Al margen de lo anterior, la exministra Cecilia López fue enfática en decir que le queda la satisfacción de haber frenado la expropiación exprés, que se pretendía imponer en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Eso no me lo quita nadie y ahí ratifico que soy una demócrata. Gústeles o no les guste, no han podido poner la expropiación exprés, ¿por qué? No sé”, dijo la economista.