Se conocen nuevos detalles del caso del exmilitar que es considerado como un pésimo vecino en el conjunto residencial Heliconias, en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, donde el pasado martes hubo una revuelta de la comunidad exigiendo que este hombre fuera sacado de la unidad residencial por su mal comportamiento, de acuerdo con Blu Radio.

(Vea también: Caso de exmilitar odiado por sus vecinos tomó oscuro giro: mujer dice que abusó de ella)

Según los vecinos del lugar, el exmilitar tiene serios problemas de convivencia, pues ha llegado a golpear a los vigilantes, a otros residentes del sector y hasta ha lanzado amenazas de muerte a los que lo sacaron el pasado martes y lo expusieron en medios de comunicación. De hecho, en la emisora se filtró un audio en el que este hombre insulta y advierte a los que, según él, le hicieron daño.

“¿Por qué no se metieron al apartamento, hijue…?¿Por qué no se metieron? Porque sabían que lo que les corría pierna arriba, ¿cierto? ¿Por qué no ingresaron, papi? Los estaba esperando era con candela, hijue…”, se escucha en el audio.

La comunidad del conjunto dice que ya sienten miedo, pues ya no saben qué hacer o a quién más acudir para que les den solución a este inconveniente. Incluso, han manifestado que están acordando entre todos los vecinos hacer una colecta para comprarle el apartamento a este sujeto, según la cadena radial.

Además, una mujer que trabajó en un supermercado de propiedad del exmilitar, mostró una denuncia que le hizo por abuso dentro del mismo local en el 2020. La joven afirma que fue amenazada con arma de fuego y por eso tuvo que acceder a las peticiones del sujeto.

Todo indica que este exmilitar es una joyita, pues en redes sociales le sacaron un video en el que se ve que ya había sido capturado en 2011 por disparar al aire indiscriminadamente. En ese momento, todavía era militar activo y fue dejado en libertad.

En Dic 31 de 2011 fue sorprendido haciendo disparos al aire en Facatativá. Fue detenido y momentos después dejado en libertad.

🧵2/3 pic.twitter.com/aRqm1HgZyi — Iván Cuyabro (@Ivan_Cuyabro) November 21, 2023

