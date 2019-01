En las últimas horas, el Ministerio de Justicia confirmó que la carta rogatoria está perdida en Panamá y que solo se enteraron gracias a la visita del fiscal interino de Estados Unidos, Matthew Whitaker, por una reunión con su homólogo colombiano, Néstor Humberto Martínez.

En esa reunión, el funcionario aseguró que desde Estados Unidos esperan que esto no represente una obstrucción a la justicia y que impida la extradición de ‘Santrich’, indicó W Radio, pues allí lo esperan para que responda por las acusaciones de querer enviar 10 toneladas de cocaína a ese país en complicidad con carteles mexicanos.

La carta se envió desde el 11 de diciembre y la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, confirmó en Blu Radio que el trámite se hizo a través de 472 porque se tiene un convenio para que todos los documentos oficiales nacionales e internacionales se envíen por correo ordinario y por eso toda la culpa recae sobre la empresa estatal:

“A nosotros nos llegó esa carta el 3 de diciembre después de que la JEP la había oficiado a la Cancillería, y allí establecieron que no era por conductos consulares sino que era un trámite del Ministerio de Justicia por estar relacionada con extradiciones. Nosotros procedemos a hacer lo mismo que hacemos como 100 veces al mes y es enviar la carta rogatoria a Estados Unidos por 472. Ayer me llaman a decirme que todavía está en tránsito en Panamá y que hoy nos daban la razón de por qué no había sido despachada a Estados Unidos”.