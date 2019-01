Según Federico Marín, el hecho se dio hacia las 9:30 de la noche en la estación Museo Nacional y todo empezó con un procedimiento normal a un padre con su hijo, que no se opusieron a la requisa.

Sin embargo, cuenta el joven, todo empezó a cambiar por el trato “despectivo” que los policías tuvieron con los venezolanos hasta el punto de “arrinconar” al más joven contra una de las puertas de la estación, mientras el padre les pedía que lo soltaran.

En la escena también intervinieron los otros usuarios del sistema porque se dieron cuenta que había una “actitud discriminatoria” de los policías porque los extranjeros “no estaban haciendo nada” y solo esperaban un bus. La situación comenzó a complicarse:

En el video se ve que uno de los agentes forcejea con el joven pero varias personas se van sobre él y el venezolano logra soltarse. En ese momento, dos auxiliares lo retienen y discuten con otros usuarios y otras personas que les piden soltarlo. Mientras tanto, el padre intenta librarlo y el hijo reclama que le devuelvan su carné de trabajo.

El artículo continúa abajo

Cabe resaltar que la grabación empieza cuando ya las personas discuten con los policías, pero se escucha a una mujer gritarles que ellos comenzaron.

El padre le grita al policía que es un “¡xenofóbico!” y el agente responde instando al hombre a que lo golpee. Segundos más tarde, el más joven aparece sin camiseta mientras camina con los auxiliares, que finalmente logran sacarlos de la estación.

Federico continúa con el hilo y al ver que se los están llevando le pregunta al policía a cargo cuál va a ser el procedimiento que van a seguir con los extranjeros y que por eso terminaron llevándoselo detenido en una patrulla.

Mientras seguía grabando, me acerqué al agente de placas 185545, que llevaba al hijo, y le pregunté cual iba a ser el procedimiento que iban a seguir con ellos. Apenas hice eso, el me pidió la cédula; yo respetuosamente se la di, y ahí empezó mi infierno. pic.twitter.com/34oe2j4Psb

El joven, abogado de profesión, cuenta que le advirtieron que le impondrían un comparendo por interferir en el procedimiento policial, pese a que solo estaba grabando, y además lo acusaron de haber golpeado a los policías.

Ahí llegó otro agente, me dijo que me iban a requisar y que dejara el celular a un lado, igual ya no tenía memoria y había dejado de grabar. Me pusieron contra la señal de la estación de TM y, en lugar de requisarme, me esposaron mientras me gritaban que era un ñero y un animal.

— Fede ⚡️ (@FedeMarin_) 30 de enero de 2019