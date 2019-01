En los últimos días Maduro ha estado visitando varios batallones militares buscando el apoyo de los soldados de Venezuela para que respalden su presidencia.

Zuleta relató que en las actividades que lideró el domingo tuvo este percance:

“Entró a uno de estos batallones en tanqueta y, me dijo un oficial que estaba allí y que tengo como fuente, que lo entraron en tanqueta para protegerlo y no como demostración de poder y se les desmayó. Estaba haciendo gestos hasta que se desmayó el gordo y acabó dentro de la tanqueta y casi no lo pueden sacar. Estuvo 50 minutos desmayado dentro de la tanqueta y por el peso casi no lo pueden sacar. No le estoy ‘mamando gallo’”.