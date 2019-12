La mujer negó, en entrevista con La W, que Miguel Ángel Calderón tenga nexos con algún grupo terrorista o con el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, manifestó que siempre han sido opositores.

De igual forma, dijo en esa emisora que es “ridículo pensar” que el video que su esposo grabó afuera de la casa del presidente pueda afectar la seguridad nacional de un país.

Así mismo, Villalobos lamentó el trato que ha recibido su familia y destacó que Migración fue muy cruel con Calderón.

“No logré ni siquiera despedirme, no lo pude ver ni a través de un vidrio. Migración Colombia fue muy cruel; no me dieron la oportunidad de escucharlo”, relató la esposa del hombre expulsado del país.