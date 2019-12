“La medida de expulsión impuesta a Miguel por parte de Colombia conlleva un rompimiento a la unidad familiar y tiene un efecto directo en el desarrollo de su hija de 6 años”, dijo el director del programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Cejil, Francisco Quintana, citado en un comunicado.

A este clamor en defensa del ciudadano venezolano que será expulsado en las próximas horas del país se suma el de su abogada Carolina Moreno, que busca que Migración Colombia le indique a qué hora y a través de qué frontera se llevará a cabo la expulsión del territorio colombiano. Este es el trino:

Como abogada de Miguel exijo que @MigracionCol me diga a qué horas y por qué frontera lo expulsan. Esto es inhumano. No tengo comunicación con mi cliente hace horas y no sé de su paradero ni de su estado @cejil @Dejusticia https://t.co/77SJ236iOx

