En medio de la creciente crisis de salud que enfrenta el país por la escasez de medicamentos, varias personas han comenzado a verse afectadas, mientras que las EPS no han dado explicaciones sobre esta situación.

Algunos pacientes, con la esperanza y el temor de no encontrar la medicina que necesitan, madrugan para llegar a los puntos de dispensación, esperando que su entidad prestadora de salud atienda sus necesidades.

Mery Gómez, una de las afectadas, comentó a Noticias Caracol que fue víctima de un atraco en el que dos sujetos la abordaron durante la madrugada, la golpearon y ahora requiere tratamiento para uno de sus hombros

“Me dañaron el hombro derecho, me tumbaron, me amenazaron con un puñal al lado del corazón. Me dañaron el nervio ciático. Hasta ahora he venido a reclamar el medicamento de ese día, pero me devolvieron porque no lo ingresaron al sistema.”, indicó la mujer.

Al igual que Mery Gómez, la esposa de Wilson Osorio es otra de las víctimas afectadas por la crisis en el sistema de salud: “Es una tomadera de pelo. Me dicen que venga mañana, que eso queda pendiente. Llego y no me entregan nada”, aseguró. Su pareja, que padece de una enfermedad crónica, fue trasladada a un hospital esta madrugada por la falta de su medicamento.

“Llevo tres meses, se me va a morir el paciente sin la insulina y no me dan ninguna solución”, expuso también Graciela Lozano, quien está a cargo de un familiar que requiere con urgencia esta medicina para sobrevivir.

¿Por qué hay escasez de medicamentos en Colombia?

El problema con la distribución y, presunto acaparamiento de medicamentos, como la insulina, es uno de los motivos por los cuales el presidente Gustavo Petro señaló a las empresas farmacéuticas de estar detrás de esta problemática durante una intervención reciente.

“Le pedí al Superintendente de Salud que allí, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, indicó el mandatario.

Por otro lado, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), explicó a El Nuevo Siglo que: “La falta de medicamentos que ya agobia a los pacientes en Colombia es la materialización de la crisis explícita que querían generar algunos funcionarios del Gobierno”, además agregó que: “No hay medicamentos porque el Estado no paga los recursos que debe pagar”.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), indicó también al medio citado que el Gobierno Nacional tiene una deuda de cerca de 4 billones de pesos con el sistema de salud.

