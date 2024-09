El escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) explotó hace ocho meses y aún se siguen conociendo detalles sobre la operación de la empresa criminal que saqueó los recursos de la Nación.

Sus implicados intentaron apropiarse de millonarias sumas de dinero a través de contratos amañados hasta el último momento, incluso cuando las autoridades ya sabían lo que ocurría dentro de la Unidad.

Así quedó demostrado en el episodio protagonizado por el abogado Édgar Riveros y Luis Carlos Barreto, quien para la época era subdirector para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD.

Ambos estaban interesados en que se aprobara el desembolso de 100 mil millones de pesos correspondientes a ocho contratos destinados a atender la problemática de agua en La Guajira.

Riveros tenía una tarea clara: convencer a Sneyder Pinilla y a Olmedo López, exdirectivos de la Unidad, para que afirmaran ante las autoridades que los contratos, que sumaban 100 mil millones, “estaban limpios”, es decir, que no habían sido objeto de saqueo.

Para eso, el abogado ofreció 10 mil millones a Olmedo y tres mil millones a Sneyder. Las generosas sumas formaban parte del soborno con el que buscaban alinear la versión de los exfuncionarios.

Es lo que se oye en las reuniones que sostuvo Riveros con Sneyder y su abogado, Gustavo Moreno. La grabación de la conversación, revelada por Noticias Caracol, había sido coordinada con la Fiscalía previo al encuentro.

Resulta que cuando Riveros estableció contacto, Pinilla y su abogado quisieron “curarse en salud”. Anticipando el ofrecimiento del soborno, dieron aviso a la Fiscalía, dando paso a una operación encubierta. El abogado Gustavo Moreno actuó como agente del ente acusador, portando micrófonos que grabaron la conversación.

Meses antes, Sneyder Pinilla y Olmedo López, confesos corruptos, entregaron a la Fiscalía información sobre los contratos “arreglados” para desviar cuantiosas sumas. Entre ellos, figuraba un contrato por 42 mil millones de pesos para plantas desalinizadoras en La Guajira. Riveros necesitaba que los exdirectivos cambiaran su versión y liberaran ese contrato de sospechas, ya que estaba a punto de pagarse.

Riveros también apeló a los conocimientos jurídicos de Gustavo Moreno para persuadirlo de modificar la versión ante la Fiscalía: “No sé si el Dr. Gustavo nos puede ayudar con eso, bregar a apartar ese tema para que podamos decir: ‘Mire, realmente esto no está contaminado’, y siga su curso”.

Cuando Pinilla y Gustavo Moreno mencionaron que esos contratos ya estaban bajo la lupa de otras autoridades como la Procuraduría, Riveros restó importancia a esas investigaciones, presentándolas como algo rutinario que al final podía resolverse, con el objetivo de asegurar el desembolso de los millonarios recursos.

Sobre la participación de Luis Carlos Barreto, quien en ese momento era subdirector para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, además de direccionar los contratos, Riveros detalló que él se encargaba de entregar el material jurídico que validaba esos contratos, como las actas donde se autorizaron las inversiones en las reuniones del Consejo de Ministros.

En la reunión, grabada sin que Riveros lo sospechara, insistió en que Pinilla y Olmedo López debían coordinarse para ofrecer una versión coherente ante las autoridades.

“Y lo otro es que Olmedo debe copiar el mismo discurso de Sneyder, porque ¿qué tal que Sneyder esté cumpliendo con nosotros y Olmedo no? ¿Qué tal si Sneyder dice: ‘No, a mí realmente no me consta lo de los 100 mil millones’, y luego Olmedo dice: ‘A mí sí me consta’? ¿Me entiendes?”, añadió Riveros.