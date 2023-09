John Sotelo es el nombre del empleado de Costco, un almacén de enseres muy famoso en Estados Unidos. Trabaja en California, en donde tiene una de sus mansiones el hombre billonario que ganó la lotería. El cajero y bodeguero desarrolla su labor específicamente en la ciudad de Clovis, en donde sucedió la curiosa anécdota que él y sus superiores recordarán durante toda su vida.

El hombre cuenta que se encontraba organizando unas cajas con agua al interior de la tienda, ubicada en las avenidas Shaw y Clovis. Una de las estibas que estaba en el lugar llamó su atención y al acercase para revisar se dio cuenta de que allí había un sobre.

Al interior del sobre había una millonaria suma de dinero, alrededor de 3.940 dólares, lo que equivale a 15’348.908 pesos colombianos. Al ver la millonaria suma de dinero, que resulta tentadora para muchos, el cajero decidió inmediatamente buscar a sus superiores para saber qué hacer con el dinero.

Al alertar a su jefe, los administradores del lugar comenzaron la búsqueda de la persona que había abandonado el sobre en este lugar. Mediante la revisión de cámaras de seguridad finalmente establecieron que fue una mujer a la que se le cayó el sobre.

Al contactarla y entregarle el sobre quedó sumamente agradecida y explicó para qué era el dinero. “Fue una locura porque mi jefe me acompañó afuera y el miembro estaba allí. Ella me dijo: ‘Oh, ya sabes, me alegro mucho de que hayas encontrado esto. Es para que mis hijos vayan a la escuela’. Yo le dije: ‘Está bien, estoy feliz de poder ayudar'”, contó Sotelo al medio ABC7.

A pesar de que no se deberían premiar los comportamientos honestos, Sotelo obtuvo una recompensa, que aunque no se vio reflejada en dinero, sí lo hizo sentir muy orgulloso.

Al principio de septiembre, él se había propuesto ser el empleado del mes y logró serlo. Ahora cuenta que tiene la satisfacción de tener una placa con su nombre y su foto en las paredes de Costco, una de las cadenas de mercado más reconocidas de Estados Unidos, país en donde hay mejores ciudades que otras para trabajar por horas.