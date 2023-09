La vida le sonrió tres veces seguidas en tan solo un año a este hombre que vive en Estados Unidos, específicamente en el estado de Maryland. Logró ganar el premio mayor tantas veces que ahora provocó la curiosidad de muchos por saber cuáles fueron los números que jugó y de qué forma apostó.

Cabe mencionar que por la cantidad de personas que juegan la lotería a diario, ganar es una oportunidad mínima. De hecho, para la lotería que él jugó, llamada Pick 5 en Maryland, la probabilidad es de 1 en 100.000.

Su primer premio fue de 50.000 dólares, equivalentes a más de 204 millones de pesos. El segundo fue del mismo valor y el tercero de 100.000 dólares, aproximadamente 409 millones de pesos, sumando un total de 818 millones de pesos. Y aunque por su ganancia claramente tiene que pagar impuestos, lo cierto es que se embolsilló una muy buena cantidad de dinero.

La identidad de este hombre no ha sido revelada por cuestiones de seguridad, pero lo que sí reveló a CNN fue el método que utilizó para poder lograr la hazaña. Dice que simplemente decidió apostar siempre utilizando los mismos números, además con la recomendación de su esposa.

“Ocurrió el año pasado y volvió a ocurrir. […] Mi esposa dijo: ‘Vamos a jugar este número y sigamos ganando’. Efectivamente seguimos ganando”. Los números que utilizó una y otra vez fueron 48548.

Qué hará con su premio luego de ganar tres veces la lotería en menos de un año

Después de haber apostado constantemente y utilizar sus números de la suerte, el feliz ganador señaló que está a punto de tomarse unas vacaciones con su esposa. Sin embargo, también confirmó que a pesar de ya haberla ganado, su ambición no termina y por ello seguirá apostando en la lotería de Maryland. “Juego a la lotería todo el tiempo. […] Nunca sabes. No puedes ganar si no estás en el juego“, concluyó.