En Estados Unidos, las personas también sueñan con ganarse la lotería, ya que aunque allá hay más trabajo y mejores sueldos, el ganarse un premio de este tipo solucionaría muchos problemas económicos y ayudaría a cumplir varios objetivos.

(Ver también: Cambió de horario una de las loterías que más juegan en Colombia: ahora es todos los días)

Ante esto, miles de estadounidenses juegan cada 3 días el Mega Millions, una de las loterías más importantes de ese país, ya que reúne mucha plata y, como tantas personas la juegan, cada jornada aumenta el valor del premio mayor de forma significativa.

De hecho, la última vez que se ganaron esta lotería fue en abril, por lo que el premio lleva todo este tiempo acumulándose y por eso a hoy tiene una histórica cifra.

Tal como indica en su página web, esta lotería tiene un valor acumulado de 85 millones de dólares, lo que en Colombia serían más de 340.000 millones de pesos.

Ahora, lo llamativo es que en la jornada que se llevó a cabo el martes 29 de agosto, el premio era de 67 millones de dólares, por lo que subió 14 millones en apenas tres días.

The best things come in threes – weekends and jackpots #MegaMillions #Powerball #MegabucksDoubler 😎 #HappyLaborDay pic.twitter.com/JGeRvecNIw

— Mass. State Lottery (@MAStateLottery) September 1, 2023