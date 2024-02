El mandatario reconoció en diálogo con este medio que en medio de las dificultades del agua, una de sus prioridades ha sido atacar los problemas de seguridad y orden público que tiene la región, en especial por sus fronteras.

La desconfianza que tienen nacionales y extranjeros para visitar la zona es la principal consecuencias de la inseguridad, y por eso Aguilar aseguró en Pulzo que está trabajando con la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Secretaría de Gobierno para brindar pleno acompañamiento de la Fuerza Pública a los turistas, pero también para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

“Estamos de nuevo mirando al mar, mirando al mundo”, comienza diciendo el gobernador para anunciar algunos de los ambiciosos proyectos que tiene su administración.

Aguilar aseguró que en lo que se refiere a la Marina, ya está en la segunda fase, es decir, lo que corresponde a los muelles de cabotaje en municipios como Dibulla, donde está Palomino, que es turístico; en Manaure, donde está Mayapo; y en Uribia, donde está el Cabo de la Vela.

Según explica, esto no solo va a “permitir la llegada de turistas sino a hacer una propuesta integral en temas socioeconómicos para dinamizar la economía de la región“.

Sobre los actuales avances, detalló: “Ya veníamos en un trabajo estructural cuando comenzamos los estudios del proyecto, principalmente en las islas del Caribe, porque son los turistas los que van a usar mucho este tipo de escenarios. Posiblemente, cuando comiencen los temas de ciclones, muchos de estos barcos y botes van a venir, especialmente a la Marina de Riohacha y, con ellos, los turistas“.

Otro de los grandes retos que tiene el gobernador es el acceso a servicios públicos para los habitantes del departamento, porque actualmente menos del 30 % de las comunidades indígenas tiene acceso a agua potable.

Ese trabajo ya comenzó con el Gobierno Nacional, pues desde el Ministerio de Vivienda se están aportando 110.000 millones de pesos, de los 200.000 que destinados para esta apuesta integral de servicios básicos.

Pero Aguilar no solo agradece al Gobierno sino a la empresa privada, pues reveló que ha tenido reuniones con el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento , para tratar la posibilidad de que “el sector privado y las empresas que hacen presencia en esos territorios aporten a través de obras por impuestos”.

El gobernador detalló que están avanzando para “consolidar un proyecto integral que permita llevar agua a diez municipios clave del departamento de La Guajira que hoy tienen problemas del servicio. Son 15 los que presentan problemas, pero de gravedad son diez”.

A la par de esas conversaciones el departamento tienen otros planes. Uno de ellos es “la segunda fase de la represa del río Ranchería y la puesta en marcha de un proyecto con San Juan del Cesar que llevará agua de la represa de El Cercado al municipio”.

Aguilar explicó así la situación:

“En La Guajira no es que no tengmaos agua, el tema pasa por no tener suministros, lo que es la gran dificultad. Es un territorio disperso, lo cual genera dificultades para poder llevar agua. Estamos hablando de que un desplazamiento entre ranchería y ranchería puede llevar hasta una hora y eso implica dificultades”.